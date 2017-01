Expoziţie de pictură în cinstea proclamării Republicii Turcia

Prof. dr. Ruşen Dora a prezentat, ieri, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, expoziţia de pictură intitulată "Casele turceşti tradiţionale şi arhitectura românească". Expoziţia a fost organizată de Excelenţa Sa Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, Haluk Agca, cu prilejul aniversării a 83 de ani de la proclamarea Republicii Turcia. La manifestare au mai fost prezenţi directorul instituţiei muzeale constănţene, Constantin Chera, şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat şi rectorul Universităţii "Andrei Şaguna", prof. univ. dr. Aurel Papari.

Autorul expoziţiei, prof. dr. Ruşen Dora, a precizat că a venit în România în anul 1988 şi încă de atunci a descoperit că între poporul turc şi cel român există foarte multe asemănări. "Venind din Turcia, am descoperit frumuseţile Anatoliei şi pe tărîmurile României. M-a emoţionat dragostea românilor pentru cultură şi am început să îndrăgesc şi să studiez şi mai mult aceste asemănări", a precizat prof. dr. Ruşen Dora. Participanţii la manifestare au observat că tablourile sînt prezentate sub formă de fotografii, iar scopul evenimentului nu a fost acela de expunere a unor picturi, ci de a ilustra asemănările culturale fine care există între cele două popoare. "Casele reflectă oamenii care locuiesc în ele, pentru că aşa cum proverbul o spune, . Dorim ca uniunea noastră să continue prin cultură", a adăugat artistul plastic.

Prof. dr. Ruşen Dora a deschis prima expoziţie în anul 1962, la Academia de Arte Frumoase din Istanbul, iar în anii 1988, 1993, 1994 şi 1995 a organizat expoziţii de pictură şi în diferite oraşe ale României. În cadrul concursului internaţional organizat la Londra, în anul 1973, a cîştigat locul I în domeniul său cu o lucrare de pictură în acuarelă, care reprezenta o casă dintr-un mic orăşel situat în sudul zonei Mamaia. La acest concurs au participat peste 100 de lucrări din ţări precum Japonia, Germania, Franţa, Grecia, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada şi unele ţări din Africa. În afară de lucrările de pictură, între anii 1963 - 1965, prof. dr. Ruşen Dora a efectuat şi lucrări de decorare a Pavilionului Turc, la Tîrgul Mondial din New York a Şcolii Tehnicii şi Facultăţii de Agronomie, din cadrul Universităţii Ege, a Tîrgului Anafartalar din Ankara.