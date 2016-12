Expoziţie foto în sediul Baroului Constanţa

Patru avocaţi constănţeni au inaugurat ieri o expoziţie de fotografie, la parterul sediului Baroului Constanţa. În cadrul evenimentului, avocaţii Liviu Cristescu, Marius Nadă, Viorel Papu şi Gabriel Guran prezintă 80 de lucrări care acoperă o tematică vastă. „Pasiunea pentru fotografie este relativ nouă în ceea ce mă priveşte. Am început să fac fotografii în anul 2008, atunci când m-a captivat pur şi simplu această ipostază şi am început să imortalizez peisaje. Nu a durat foarte mult până când mi-am cumpărat un aparat mai avansat, pe care îl folosesc şi la ora actuală”, a declarat Marius Nadă. „Particip la această expoziţie cu mai multe portrete, dar şi cu fotografii conceptuale, unde mă pot juca cu elementele, pot compune poveşti şi îmi pot exprima sentimentele şi emoţiile legându-mă de ceea ce văd. Expoziţia pe care o vedeţi nu este una cu o tematică dată. Suntem patru colegi care ne-am unit pasiunile. Aceasta este prima expoziţie la care particip ca organizator”, a spus Gabriel Guran. „Înainte de a mă îndrepta către avocatură am fost fotograf. Cele mai multe dintre lucrările pe care le expun aici sunt portrete. Chipurile oamenilor sunt cele mai evazive, sunt greu de surprins şi consider că portretul este una dintre cele mai dificile categorii de fotografii. Peisajul ţi-l oferă natura, e mai uşor să-l surprinzi, important este să te afli la locul potrivit, în momentul potrivit. În cazul portretului, însă, trebuie să lucrezi, să colaborezi cu cel care se află în faţa ta. Este mai greu să surprinzi energia, forţa chipului uman. Dacă nu reuşeşti să colaborezi cu omul din faţa ta, dacă nu există chimie, faci doar poze, nu fotografii. Iar poze poate să facă oricine”, a declarat Liviu Cristescu. „De multe ori, oamenii văd avocatul ca fiind un om rău, lacom, periculos. Orice avocat, însă, înainte de a fi avocat, este om. Vrem să arătăm prin intermediul acestei expoziţii o altă latură a acestei profesii. Această dimensiune artistică poate contribui mult la schimbarea percepţiei negative pe care oamenii o au asupra profesiei noastre”, a explicat Viorel Papu. Toate cele 80 de fotografii sunt prezentate în format A4. Expoziţia poate fi vizitată zilnic, până vineri inclusiv, între orele 16.00 – 20.00, şi sâmbătă, între orele 08.00 – 12.00.