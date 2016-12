Expoziţie foto-documentară dedicată regretatului Vasile Cojocaru

Biblioteca Judeţeană Constanţa (BJC) „Ioan N. Roman” deschide seria manifestărilor cultural-educative din acest an prin inaugurarea seriei de expoziţii comemorative sub genericul „Dobrogenii noştri de suflet”. Evenimentul, coordonat de bibliograful Anca Dobre, se deschide cu o expoziţie de afişe, fotografie şi articole din presă, dedicată regretatului actor, scriitor şi pedagog Vasile Cojocaru, de la a cărui trecere în nemurire se împlineşte, pe 20 ianuarie, un an. Pe lângă panourile cu fotografii vechi alb-negru sau color din diferite spectacole şi afişe - puse la dispoziţie de soţia artistului, Viorica Cojocaru - se regăsesc, dispuse în vitrine, o serie de alte materiale-document: cronici la piesele care l-au avut protagonist pe Ică Cojocaru, din presa locală, centrală sau străină, diplomele cu premiile obţinute de-a lungul timpului, în calitate de actor.

Şi activitatea de scriitor a regretatului autor al „Covorului de purpură. De la Oreste la Oedip. Teatrul antic în spaţiul spiritual dobrogean” - lucrarea sa de doctorat - este reflectată în cadrul expoziţiei. Astfel, volumele care-i poartă semnătura, printre care şi celebrele „exerciţii de dicţiune şi predicţiune”, reunite în „Harababuriada”, ocupă un loc aparte în expoziţie, la acestea adăugându-se referinţele critice. Un loc special îl ocupă şi poeziile în manuscris, puse la dispoziţie tot de soţia acestuia, unele dintre ele datate în anii 1969, 1977 sau 1981.

Expoziţia este completată cu imagini din filmele care l-au avut protagonist, dar şi cu fotografii care redau aspecte din viaţa sa personală, de-a lungul timpului, privitorii descoperindu-l pe Ică Cojocaru în postura de... vânător sau pescar. Această manifestare pregăteşte evenimentul in memoriam, organizat chiar de ziua sa de naştere, în aula BJC, pe 17 ianuarie, de la ora 17.00.

În cadrul expoziţiei „Dobrogenii noştri de suflet”, gândită de bibliograful Anca Dobre, vor mai fi omagiate ale personalităţi ale spaţiului dintre Dunăre şi Mare precum: actorul Jean Constantin, arheologul Adrian Rădulescu, cântăreţul de muzică uşoară Dan Spătaru sau pictorul Traian Marinescu.