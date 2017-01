Expoziţie inspirată din cultura balcanică

Mai mulţi studenţi bulgari de la Universitatea „Episcopul Konstantin Preslavski“ din oraşul Shumen au expus la galeria „Ion Nicodim“, din cadrul Pavilionului Expoziţional, o deosebită colecţie de lucrări realizate într-un limbaj plastic contemporan. Vernisajul a avut loc ieri, la prânz, în prezenţa profesorilor îndrumători din Bulgaria şi a artiştilor plastici locali din cadrul Filialei Constanţa I a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) din România. Curatorii evenimentului au fost criticul de artă Alice Dinculescu şi artistul plastic Gheorghe Fărcaşiu, iar la vernisaj au mai participat prorectorul Universităţii „Ovidius“, prof. univ. dr. Florin Anghel, şi decanul Facultăţii de Arte din cadrul universităţii, conf. univ. dr. Daniela Hanţiu.

„ARTA UNEŞTE POPOARELE” Proiectul expoziţional este rodul unei frumoase şi vechi colaborări a celor două universităţi din Shumen - Bulgaria şi Constanţa. Din punct de vedere compoziţional, abordările au fost multiple, iar materialele utilizate în realizarea acestora au fost diverse. Lucrările de pictură, grafică, sculptură, obiect conceptual şi multimedia transmit idei şi elemente balcanice, după cum a subliniat şi criticul de artă Alice Dinculescu. „Balcanii sunt o stare, un spaţiu extraordinar de interesant, un spaţiu comun celor două culturi, română şi bulgară, care scoate la iveală oameni talentaţi. Suntem interesaţi să ne întoarcem către valorile din ţară“, a precizat Alice Dinculescu.

Un aspect interesant a fost faptul că lucrările profesorilor s-au intercalat cu cele ale studenţilor de la sud de Dunăre. Oaspeţii bulgari s-au declarat încântaţi de realizările lor şi de oportunitatea de a expune lucrările în România. „În primul rând, totul este legat de arta balcanică şi ţin să mulţumesc pentru invitaţie Facultăţii de Arte din Constanţa. Avem rezultatul unui proiect reuşit, de care ne bucurăm împreună cu gazdele noastre. Sperăm să continuăm aceste relaţii şi să revenim pe viitor. Arta uneşte popoarele, iar între noi există o prietenie bine închegată“, a declarat profesorul universitar Ilia Yanikov.

„Ne simţim formidabil, am fost primiţi călduros şi ne simţim ca acasă. Am realizat o lucrare ce reprezintă artistul sau omul sub propria mască. Mă bucur că am găsit şi realizat corespondenţe între om şi mască“, a declarat o studentă expozantă din Bulgaria, Ivanka Shiyachka.

Timp de două săptămâni, expoziţia va fi prezentă la Pavilion, după care va fi mutată la campusul Universităţii „Ovidius“.