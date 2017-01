Expoziţie pentru ajutorarea copiilor de la Terapie Intensivă

Asociaţia Studenţilor şi Medicilor Voluntari (ASMV) în colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, Autoritatea de Sănătate Publică şi Echipa „Mîini îndemînatice” a Grupului Şcolar „Topraisar” a organizat, ieri, o expoziţie cu vînzare de obiecte de artizanat cu tematică medicală, dar şi obiecte specifice sărbătorilor de iarnă. Obiectele au fost expuse în holul Spitalului Judeţean şi în jurul lor s-au strîns numeroase persoane care au dorit să cumpere cîte un cadou, mobilizate şi de faptul că toţi banii care s-au strîns vor fi donaţi Secţiei de Terapie Intensivă Pediatrie. “Avem în jur de 1.000 de lei. Vrem să cumpărăm branule şi materiale sanitare pentru copiii care se află internaţi la STI Pediatrie. Ne-ar plăcea să putem cumpăra şi tărgi sau paturi”, a declarat Irina Popescu, purtătorul de cuvînt al ASMV. Produsele expuse erau confecţionate din pănuşi, sfoară, vîrfuri de coceni sau lemn. “Nu este prima dată cînd facem obiecte de acest gen şi le expunem. Am mai participat la expoziţii. Facem împletituri şi diverse obiecte de uz medical”, a spus Oana Simion, elevă în clasa a X-a a Grupului Şcolar Topraisar. Asociaţia Studenţilor şi Medicilor Veterinari este o structură asociativă, nonprofit, avînd ca scop educarea, informarea şi dezvoltarea în domeniul medical a comunităţii, precum şi acordarea de ajutor moral şi material persoanelor suferinde. Alături de proiectele ce vizează sănătatea publică, ASMV are în vedere şi acţiunile de protecţie a mediului. Asociaţia a luat fiinţă în 2007 şi este o organizaţie care promovează competenţa şi performanţa. ASMV se adresează atît studenţilor şi cadrelor medicale, încercînd să faciliteze acumularea de cunoştinţe şi experienţă, cît şi tinerilor din afara ariei medicale, prin campanii de informare şi prevenţie.