Exproprieri în turism?

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a declarat, sâmbătă, la Sângeorz-Băi, că proprietarii de hoteluri din staţiuni balneare care le-au cumpărat \"pe nimic\" şi le ţin în paragină riscă amenzi sau chiar să rămână fără ele, existând deja o lege în acest sens. Udrea a făcut aceste declaraţii după ce a aflat de la primarul din Sângeorz-Băi, Roland Venig, că activitatea turistică în staţiune are de suferit din cauza proprietarilor de hoteluri care nu au făcut investiţii. „Am spus-o mereu şi discutăm şi în cadrul Guvernului. Numai o soluţie de forţă merge, exproprierea. Am dat o lege a exproprierii acum câteva săptămâni în care am dat dreptul statului să exproprieze clădirile din staţiunile turistice care nu sunt întreţinute, care ar trebui să fie afectate turismului şi nu sunt puse în circuitul turistic de către proprietari. Cred că acestea ar trebui să fie soluţiile, inclusiv sancţiunile pecuniare, prin care să îi obligăm pe proprietarii de infrastructură turistică, pe care au cumpărat-o pe nimic de cele mai multe ori, la întreţinerea acesteia sau, în cazul în care nu se reuşeşte, pur şi simplu să îi expropriem”, a spus Elena Udrea. Udrea a declarat că, în opinia sa, un lucru care s-a făcut prost în ultimii 20 de ani este privatizarea din turism. „Faptul că nu avem turişti acum nici câţi erau pe vremea lui Ceauşescu arată cât de prost am lucrat cu turismul în ultimii 20 de ani. Noi o să încercăm să facem şi drumuri, că fără drumuri nu se poate face turism”, a declarat Udrea.