Extenuaţi la locurile de muncă!

Deficitul de personal din Sănătate este arhicunoscut, autorităţile precizând că, cel puţin deocamdată, nu prea sunt multe de făcut. Între timp, din cauza volumului mare de muncă, salariaţii încep să cadă din picioare. Cel mai probabil extenuată, o asistentă medicală a Spitalului “Grigore Alexandrescu” din Capitală s-a prăbuşit la serviciu, făcând infarct miocardic. Colegii de muncă au spus că femeia avea ceva probleme cardiace, dar care au fost accentuate de volumul mare de muncă. După ce a fost resuscitată la Camera de gardă a Spitalului “Grigore Alexandrescu”, pacienta a fost transferată la Spitalul Floreasca, la secţia de cardiologie. Ea a fost operată de urgenţă, fiindu-i montat un stent. Sunt angajaţi care spun că în gardă la urgenţe pediatrie sunt în medie 200 de cazuri zilnic, iar o asistentă lucrează 12 ore cu 24 şi nu mai are liber două zile între ture, ci doar o zi. “Asta dacă nu sunt chemate să înlocuiască o colegă în concediu, deci să facă ore suplimentare”, susţin unii angajaţi. Din păcate, situaţii similare întâlnim în toate unităţile sanitare din ţară. Extrem de solicitate sunt cadrele medicale din Constanţa, mai ales vara, în sezonul estival, când populaţia se triplează. Nimeni însă nu ţine cont de faptul că oamenii abia dacă mai stau în picioare după o gardă.

MĂ MENŢIN CU PERFUZII, DIN CÂND ÎN CÂND”. Întrebaţi cum reuşesc să reziste atâtea ore în picioare, timp în care consultă zeci de pacienţi, sunt medici, dar şi asistenţi medicali care ne-au spus că sunt perioade când îşi mai pun unii altora… perfuzii. “Trebuie să recunosc că mă menţin, în perioadele extrem de aglomerate, şi cu perfuzii. Îmi pun unele vitamine, glucoză. Am zile când nici măcar nu reuşesc să mănânc la locul de muncă. După program mă ia ameţeala, abia dacă mai stau pe propriile picioare”, ne spune o asistentă medicală, salariată a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. La fel de extenuaţi, după o zi de muncă, sunt şi medicii, care şi ei apelează la unele tratamente de recuperare după efort. Nu de puţine ori, cadre medicale din cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ au fost nevoite, în lipsa personalului, să lucreze fără pauză. „În mod normal, programul meu de muncă este de opt ore. Nici nu mai ţin minte de când am plecat la program, adică la ora 15,00. De cele mai multe ori programul meu s-a prelungit până la ora 19,00. Este groaznic, însă nu avem ce face, chiar nu avem ce face. Trebuie să ne facem treaba, trebuie să avem grijă să ne trimitem în timp util trusele la stetrilizare, sterilizare care are un anumit program, şi ea depinzând de alt serviciu, şi tot aşa”, ne-a povestit o asistentă medicală care profesează într-una din săile de operaţii ale SCJU. Femeia a mai spus că sunt zile când nu mănâncă, nu se hidratează şi nici nu reuşeşte să ajungă la toaletă.

AFECŢIUNILE TIROIDIENE, BOLI PROFESIONALE!? Tot mai multe cadre medicale ale SCJU se plâng că au probleme cu glanda tiroidă, afecţiuni declanşate, se pare, după perioadele de stres, de muncă fără pauză. Numai pe o singură secţie există trei sau patru cadre medicale care au fost diagnosticate cu afecţiuni ale tiroidei. „Mai mult ca sigur problema a apărut după stresul de la locul de muncă”, spune un cadru medical al SCJU.