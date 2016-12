Externalizarea serviciilor, soluţie de subzistenţă

La fel ca multe alte primării din judeţul Constanţa, Primăria comunei Independenţa are serioase probleme în ceea ce priveşte asigurarea banilor de salarii. Primarul comunei, Cristea Gâscan, a declarat că bugetul previzionat pentru 2010 este cu 40% mai mic decât cel din 2009. „Situaţia financiară este proastă în acest an. Am căutat soluţii de reducere a cheltuielilor, pe care încercăm să le punem în aplicare. Astfel, am externalizat Serviciul de apă-canal din cadrul Primăriei, ceea ce înseamnă o economie la buget de 100.000 de lei pe an, bani pe care îi vom redirecţiona acolo unde va fi nevoie. În ceea ce priveşte asistenţii sociali, pot spune că mai avem bani pentru salariile lor doar pentru două luni, după care îi vom trimite în şomaj”, a declarat Gâscan. În privinţa proiectelor depuse, primarul a precizat că nu a primit niciun răspuns de la autoritatea de management. (R.N.)