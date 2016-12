Externări forţate la Obstetrică Ginecologie I şi II!

Pacientele clinicilor Obstetrică Ginecologie (OG) I şi II din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, care au avut ghinionul să fie spitalizate în aceste zile, au fost internate în condiţii greu de imaginat, chiar şi câte două într-un pat, în ciuda temperaturilor ridicate de afară. Medicii spun că s-au confruntat cu o avalanşă de paciente, cu diferite probleme care ţin de domeniul obstetricii, dar şi ginecologiei. De exemplu, între 24 şi 27 iulie, numai în Clinica OG II - cu 60 de paturi - au fost internate peste 190 de paciente, astfel: în 25 iulie au fost spitalizate, pe cele 60 de paturi, 70 de paciente, în 26 iulie - 69 de paciente, iar în 27 iulie (cu menţiunea că pe secţia respectivă se asigura garda, deci urmau să fie preluate şi cazurile de pe OG I) - 53 de paciente. La fel de aglomerată, sau poate mai aglomerată, a fost şi clinica OG I, care, de asemenea, are în alcătuire 60 de paturi. Pe 25 iulie au fost spitalizate 70 de paciente, pe 26 iulie - 88 de paciente, iar pe 27 iulie - 77 de paciente. „Nu am avut ce face şi am pus şi câte două paciente într-un pat, deşi nu este normal. De asemenea, tot pentru a evita aglomeraţia, dacă se poate spune aşa, am reţinut femeile în sălile post naştere mai mult decât era normal, fapt care a creat o serie de nemulţumiri, atât în rândul lor, cât şi al aparţinătorilor, care ar fi dorit să le vadă, să-şi vadă nou-născuţii”, a declarat dr. Aneta Tomescu, cea care îi ţine locul şefului OG I Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica. Totodată, medicul a explicat că nu a avut de ales şi că s-a impus o externare forţată, însă pe riscul medicilor. „Pacientele care au născut pe cale naturală au fost externate la 48 de ore, deşi în mod normal ar fi trebuit să le ţinem în spital 72 de ore, iar pacientele care au născut prin cezariană au fost externate la 72 de ore, deşi ar fi trebuit să stea în spital patru zile”, a mai spus dr. Tomescu.

NAŞTERI CU DUIUMUL. Numărul naşterilor a fost şi el mare în zilele menţionate. Dacă într-o zi obişnuită vin pe lume, în medie, opt - zece copii, medicii s-au confruntat şi cu o avalanşă de naşteri, chiar şi până la 17 naşteri într-o singură zi. „Este o cifră foarte mare, uriaşă pot spune”, susţine dr. Tomescu. Pe 23 spre 24 iulie au venit pe lume, numai în clinica OG II, 12 copii, iar pe 25 spre 26 iulie - zece copii. Şi la OG I a fost mare aglomeraţie, pe 24 spre 25 iulie fiind 17 naşteri, o cifră aproape record, iar pe 26 spre 27 - 12 naşteri. În contextul propunerii de restructurare, atât a personalului medical cât şi a numărului de paturi, atât la OG I cât şi la OG II rămânând doar 90 de paturi (cu 30 mai puţin decât în momentul de faţă) - 15 având destinaţia compartiment ginecologie şi 75 compartiment obstetrică - dr. Tomescu a declarat că paturile care vor rămâne vor fi total insuficiente. „Spitalul de Urgenţă din Constanţa are în alcătuire a doua maternitate din ţară ca număr de naşteri, media fiind de 5.000 de naşteri pe an”, a mai completat medicul.