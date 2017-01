Programul de înnoire a parcului auto extins şi la persoanele juridice ar putea duce la o creştere a pieţei de automobile noi cu 15%-20% în 2010, în condiţiile în care vânzările de anul acesta nu vor depăşi 130.000 de unităţi, a declarat preşedintele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Constantin Stroe. \"Măsura extinderii programului „Rabla” la persoanele juridice va mai dezgheţa piaţa de maşini noi. Dacă şi pentru anul viitor se va aloca o cotă de 60.000 de unităţi, ne putem aştepta la o creştere a pieţei cu 15%-20%\", a afirmat şeful ACAROM. El a precizat că pentru acest an nu se aşteaptă la un volum de vânzări de maşini noi mai mare de 130.000, cu 52% mai puţin faţă anul trecut, când s-au comercializat 270.995 de unităţi noi. Amintim că, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicată luni în Monitorul Oficial, programul naţional de înnoire a parcului auto a fost extins şi la persoanele juridice, metodologia de implementare şi finanţare a măsurii urmând a fi stabilite de Administraţia Fondului de Mediu. De asemenea, actul legislativ prevede introducerea în program a tichetului valoric, document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare. În prezent se derulează a treia şi ultima etapă a programului din acest an, prevăzută pentru intervalul 1 septembrie - 11 decembrie. Conform datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, vânzările de autoturisme noi au totalizat în primele nouă luni ale acestui an 101.770 de unităţi, cu 54,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.