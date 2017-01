Extinderea tratării hepatitei C prin metoda „interferon free“, în aer!

Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din nou în problematica tratamentului hepatitei C, după ce a întreprins demersuri aproximativ un an pentru ca programul ”interferon free” să poată fi aplicat și în România. ”Noul demers al AP vine ca urmare a primirii, în ultima perioadă, a unor sesizări privind: refuzul sau tăcerea autorităților în drept privind posibilitatea de a aplica pe viitor tratarea hepatitei C prin metoda ”interferon free” și la fibroză F2 și F3 (în prezent fiind doar la F4 - n.r.); rezultate contradictorii apărute - chiar la interval de câteva luni - între analizele făcute contra cost la aceleași laboratoare sau la laboratoare diferite - analize care confirmau existența hepatitei C cu fibroză severă - F4 și analizele gratuite - făcute pe bază de voucher în cadrul programului, la care analizele au ieșit în parametri care nu mai confirmau existența fibrozei severe - F4; lipsa unor tratamente moderne, aplicate deja în spațiul UE, privind tratarea bolnavilor de ciroză în formă gravă”, se arată într-un comunicat al AP, scrie Agerpres. AP atrage atenția cu privire la condițiile de acces la tratamentul ”interferon free”. ”Din informațiile existente la nivel de domeniu de activitate (obținute doar cu caracter neoficial de la spitalele care aplică în prezent acest tratament), fiind un program experimental (pentru prima dată s-au semnat contractele cu furnizorii de medicamente având inclusă clauza cost/volum/rezultat) cu o durată de 3 la 6 luni de tratament (și relativ scump - cca. 20.000 euro/pacient în România), ar rezulta că abia după scurgerea acestei perioade de timp s-ar putea propune și posibil face modificări privind condițiile de acces la tratamentul ”interferon free” (informație confirmată la nivel declarativ și de președintele demisionar al CNAS, Vasile Ciurchea, într-o recentă emisiune TV privind o posibilă extindere a aplicării tratamentului ”interferon free” și la hepatita C fibroză F3, din toamna lui 2016)”, se precizează în comunicat.