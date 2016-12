Extrădat în Franţa

Curtea de Apel Constanţa a hotărît, ieri, extrădarea în Franţa a tulceanului George Laurenţiu Tranulea, de 30 ani, pentru a fi cercetat de autorităţile franceze care îl acuză de comiterea mai multor furturi. Potrivit mandatului european de arestare, Tranulea ar fi comis numai patru infracţiuni şi nu 18, cum au reţinut procurorii atunci cînd l-au încarcerat. „Banda din care făcea parte tulceanul a săvîrşit 18 fapte penale, iar el ar fi participat numai la patru dintre ele. Oricum, am decis arestarea lui pînă la sosirea escortei din Franţa, care îl va prelua şi îl va preda organelor de cercetare penală franceze!”, a declarat purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, judecător Zoiţa Frangu. Reamintim că mandatul european de arestare pentru George Laurenţiu Tranulea a fost emis pe 27 mai 2009, de către Tribunalul Curţii Supreme de Justiţie din Rennes, Franţa, tulceanul fiind dat în urmărire internaţională de Interpol Paris pe data de 9 iulie 2009. Autorităţile franceze susţin că, în perioada 11-20 iunie 2007, tulceanul se afla în Franţa şi împreună cu alţi români au jefuit mai multe societăţi comerciale de unde au furat parfumuri, haine de lux, telefoane mobile, bijuterii şi aparatură electonică, în valoare totală de 500.000 de euro. Francezii susţin că Tranulea ar fi făcut parte dintr-o reţea bine organizată, care ar fi pus la cale chiar comiterea unei crime. Tînărul a fost identificat de poliţiştii tulceni în urmă cu cîteva zile. El a fost reţinut şi prezentat Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa, care l-a trimis la instanţă cu propunere de arestare preventivă. Adus în faţa judecătorului, George Laurenţiu Tranulea a declarat că nu vrea să fie predat autorităţilor franceze pentru că este nevinovat: „Credeţi-mă pe cuvînt, nu am nici o legătură cu acele fapte, nu am participat la niciun furt în Franţa. E adevărat că am fost acolo în iunie 2007, dar am mers ca să îmi cumpăr o maşină. E adevărat că m-am întîlnit acolo cu cîţiva cetăţeni români, toţi vecini de-ai mei din Tulcea, dar nu am făcut nimic ilegal!”, a încercat Tranulea să convingă instanţa. Avocatul lui a susţinut că pe mandatul de arestare europeană este scris numai George Tranulea, fără Laurenţiu, ceea ce ar putea duce la ideea că nu este vorba despre cel aflat în boxa acuzaţilor. Apărătorul a spus că, dacă instanţa va admite cererea de extrădare a lui Tranulea, acesta să fie cercetat numai pentru faptele prevăzute în mandat. „Aş vrea să fiu anchetat de francezi fără ca eu să fiu predat acestora. Cred ca cineva vrea să îmi facă rău, dînd informaţii depsre mine pentru că eu nu am nicio legătură cu furturile!”, a adăugat George Laurenţiu Tranulea.