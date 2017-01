Extraordinar! O nouă specie de pasăre, descoperită aproape de Constanţa

O veste foarte bună vine de la specialiştii români în fauna sălbatică. Dacă aproape în fiecare zi auzim că dispar specii de păsări şi animale peste tot în lume, cercetătorii Societății Ornitologice Române (SOR) au anunţat că în România s-a descoperit o nouă specie de pasăre. Este vorba despre muscarul semigulerat (Ficedula semitorquata), specie care deja cuibărește în țara noastră. Prima observație a acestei specii a avut loc în anul 2010, când Laurențiu Petrencu și ornitologul elvețian David Marques au găsit și înregistrat cântecul unui mascul în pădurea Babadag din județul Tulcea. Când un mascul cântă, o face pentru a atrage partenere sau pentru a-și delimita teritoriul, deci s-a considerat că este posibil să cuibărească. Dar ornitologii nu au găsit femela, iar masculul a dispărut din zonă după câteva zile, însă nu înainte de a fi surprins în fotografii de biologul Sebastian Bugariu.

Următoarea observație a speciei a avut loc în 2015. În primăvară, pe perioada migrației, au fost două semnalări ale speciei - una la Vadu (Szabó József și Ambrus Laca) și una la Eforie Sud (Ciprian Fântână și Dorin Damoc). Apoi, a fost descoperită o pereche, în județul Olt, în pădurea Reșca. „Tocmai terminasem de efectuat monitorizările în două suprafețe de probă pentru un proiect de calculare a indicelui populațiilor de păsări specifice terenurilor agricole din județul Olt, când, împreună cu Szabó József, am intrat în pădurea Reșca. La un moment dat am auzit un cântec. Era clar cântec de muscar, dar a provocat o scurtă discuție privind identificarea, deoarece nu se potrivea nici pentru muscarul gulerat (Ficedula albicollis), nici pentru muscarul negru (Ficedula hypoleuca). În scurt timp, am găsit pasărea - era un mascul de Ficedula semitorquata, teritorial, care cânta lângă o mică scorbură. Imediat, a apărut și femela.

Am făcut publică observația noastră și mai mulți ornitologi din SOR și de la Grupul Mivus au mers apoi și au monitorizat locul. Perechea era acolo, vizitau cavitatea din arbore, deci era un indiciu extrem de puternic că au cuib. Anul acesta, în 2016, am mers din nou la locația pe care o știam și am găsit masculul, cânta lângă aceeași cavitate ca în 2015, dar și încă o altă pereche la o distanță de circa 300 de metri. Din punctul nostru de vedere, sunt destule dovezi ca această specie să fie inclusă pe lista speciilor de păsări cuibăritoare din România”, a spus Ciprian Fântână, directorul de conservare al SOR.

Muscarii sunt păsări mici, au ciocul cu baza lată și prind insecte din zbor, își construiesc cuiburile în scorburi, unde depun între patru și nouă ouă. Muscarul semigulerat (Ficedula semitorquata) este o specie despre care se credea că apare în România doar accidental. Este o specie clocitoare în sud-estul Europei, în Bulgaria și în Grecia. Este strâns înrudit cu două specii care se regăsesc în fauna României, muscarul negru și cel gulerat. Spre deosebire de cel negru, muscarul semigulerat are mai mult alb pe aripi și pe coadă, pe frunte și pe părțile laterale ale gâtului.

O ALTĂ NOUTATE ABSOLUTĂ ÎN ROMÂNIA

O altă noutate absolută pentru România, în 2016, a fost pescărușul cu aripi albe (Larus glaucoides). Un exemplar din această specie, care cuibărește în Groenlanda, a ajuns accidental în România. Pasărea a fost observată de coordonatorul SOR Brașov, Dan Ionescu, la Dumbrăvița pe data de 13 ianuarie. Pescărușul a stat aici doar câteva zile, apoi a plecat.