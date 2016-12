Extrema-dreaptă ungară nu ştie dacă vrea să facă parte din acelaşi grup cu România Mare în PE

Partidul de extremă-dreapta Jobbik nu a decis încă dacă vrea să facă parte din acelaşi grup politic din Parlamentul European cu reprezentanţii României Mari, a declarat Krisztina Morvai, care conduce lista ultranaţionaliştilor ungari la europene, fără să fie membră a partidului. Krisztina Morvai este avocat specializat în drepturile omului, profesor asociat la Universitatea din Budapesta. Morvai a lucrat pentru Comitetul European pentru Drepturile Omului, iar în 2003 şi 2006 a fost membră a Comitetului ONU pentru combaterea discriminării femeilor. Ea a declarat într-un interviu acordat cotidianului ”Budapest Times” că, dacă va fi aleasă, se va afilia unuia dintre grupurile eurosceptice care se vor forma în urma alegerilor pentru PE. ”Noi criticăm UE, care este coruptă şi mult prea birocratică, pentru că este condusă de grupuri de lobby, este antidemocratică şi netransparentă”, a spus ea. La remarca reporterului că partidul România Mare, ”în mod clar împotriva apărării intereselor Ungariei şi ungurilor”, ar putea fi în acelaşi grup în PE, Morvai a răspuns: ”Nu e o noutate pentru noi - propriul nostru stat este împotriva apărării intereselor ungurilor. Lăsînd gluma la o parte, trebuie să fim aleşi şi abia după aceea putem începe să ne gîndim la cooperarea cu alte partide”.

Extrema-dreaptă din PE nu a reuşit să formeze, pînă în prezent, o alianţă durabilă la nivel european, în special din cauza discursurilor ultranaţionaliste ale membrilor săi, care intră adesea în coliziune. Un grup al partidelor de extremă-dreapta - Identitate, Tradiţie, Suveranitate (ITS) - s-a dezmembrat în mod spectaculos, la numai cîteva săptămîni după crearea sa în 2007. Grupul s-a dezintegrat cînd Allessandra Mussolini s-a considerat jignită de colegii ei români, în plin scandal Mailat, iar polonezii s-au enervat din cauza unor comentarii ale austriecilor legate de necesitatea modificării frontierei germano-poloneze. Atmosfera din interiorul acestui grup era departe de spiritul cordial european. Jobbik, partid care are şi o formaţiune paramilitară interzisă, numită Garda Maghiară, organizează marşuri în stil militar, cu steaguri şi uniforme, dar are un program electoral gîndit în detaliu, deşi conţine şi numeroase idei de stînga. Jobbik are sloganul ”Ungaria aparţine ungurilor”. ”Acesta demonstrează o identitate naţională puternică şi transmite clar că nu mai vrem să servim interesele instituţiilor financiare internaţionale, care fac din Ungaria o colonie în care oamenii se afundă în sărăcie şi devin sclavi în propria lor ţară”, a spus Morvai.