Fabien Cousteau, nou record de staționare în mediul subacvatic

Fabien Cousteau, nepotul faimosului oceanograf francez Jacques Yves Cousteau, urma să iasă ieri din apele turcoaz ale arhipelagului Florida Keys, marcând sfârșitul unui perioade de 31 de zile de ședere în interiorul unui habitat subacvatic, considerat un nou record, informează Reuters. Mai tânărul Cousteau, 46 de ani, împreună cu doi "acvanauți s-au scufundat la 1 iunie în interiorul laboratorului Aquarius de18 metri lungime, la Key Largo, după ani de pregătiri și amânări. În timp ce obiectivul lui Cousteau a fost de a atrage mai mult sprijin pentru conservarea oceanelor, echipe de oameni de știință de la Massachusetts Institute of Technology și Northeastern University s-au succedat prin laborator pentru a studia impactul schimbărilor din mediul marin asupra vieții subacvatice. Posibilitatea de a trăi sub apă a permis cercetătorilor să părăsească laboratorul de mai multe ori pe zi, inclusiv la miezul nopții, pentru a colecta probe de la recifele de corali din apropiere și a observa mai bine viața marină. Laboratorul Aquarius este dotat cu aer condiționat și echipat cu acces la internet, duș, baie, șase paturi, precum și cu hublouri care dau ocupanților posibilitatea ca 24 de ore pe zi să fie înconjurați de viața marină. Recordul anterior pentru a trăi sub apă a fost deținut de bunicul tânărului Cousteau, celebrul Jacques Yves Cousteau, care a petrecut 30 de zile într-un laborator similar, în 1963, la adâncimea de 9 metri, în Marea Roșie.