Fabregas nu mai bătuse penalty-uri de şase ani!

Internaţionalul spaniol Cesc Fabregas a declarat că penalty-ul executat în meciul cu Italia a fost pentru el primul după şase ani, mijlocaşul nemaiavînd ocazia să execute o lovitură de departajare de la vîrsta de 15 ani! Jucătorul lui Arsenal a transformat penalty-ul decisiv şi a calificat Spania în semifinale. “Antrenorul a venit pe gazon şi a anunţat numele executanţilor. Am simţit mereu că are încredere în mine şi mi-a arătat acest lucru desemnîndu-mă să execut ultimul penalty, care este în mod normal cel crucial. Voiam doar să trimit mingea în poartă, pentru ca totul să se termine. Voiam să îl fac pe Buffon să creadă că voi trage în partea stîngă, cum fac la antrenamente, iar apoi am şutat pe dreapta. A fost primul penalty executat de mine într-un meci după vîrsta de 15 ani”, a spus fotbalistul spaniol. Fabregas a menţionat că golul din meciul cu Italia este foarte important pentru el deoarece oamenii aveau îndoieli în privinţa rolului său în echipă. El a precizat că este mulţumit de statutul său de “super-rezervă”. “Vreau doar să ajut echipa şi dacă asta înseamnă că intru în teren în ultima jumătate de oră, este în regulă. Nu vreau glorie doar pentru mine, o vreau pentru Spania”, a adăugat jucătorul.