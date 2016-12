Fabulă Western

Să zicem că suntem o aşezare micuţă, din Vestul Sălbatic. Ne-am aşezat aici, pe malul apei, şi ne-am construit nişte barăci, apoi case. Suntem exact o sută de suflete. Din ăştia o sută, şaisprezece sunt mai tot timpul plecaţi la muncă cu vacile, prin preerie. Alţi şase, deşi teoretic încă mai locuiesc la noi în sat, sunt pur şi simplu dispăruţi - s-or fi împuşcat între ei, în deşert, sau i-or fi mâncat coioţii. Un altul a fugit cu artista aia blondă, care-a cântat, la noi în bar, anul trecut. Alţi trei sunt bolnavi sau paralitici, nici nu mai ies din casă. Încă vreo patru sunt atât de tâmpiţi şi de analfabeţi că nu ştiu nici pe ce lume trăiesc. Alţi şase umblă mai tot timpul beţi, chiar dacă băutura e prohibită. În fine, alţi cincisprezece s-au înhăitat şi-au format o bandă care fabrică clandestin şi vinde alcool de proastă calitate.

Noi ne-am gândit să ne alegem un şerif şi să trăim după lege. Ne-am adunat şi-am votat pentru asta. Ăştiălalţi patruzeci şi nouă am venit şi ne-am supus votului. Patruzeci şi opt au fost pentru, unul s-a abţinut, fiindcă nu-l înghite pe şeriful propus de noi. Aşadar, vom avea şerif şi vom aplica legile Uniunii. Surpriză, însă! Judecătorul districtual zice că, dacă n-am fost la vot jumătate plus unul dintre locuitorii cu drept de exprimare, nu putem să ne-alegem şeriful!? Adică, cei care n-au venit la vot - dintr-un motiv sau altul, fiind cei enumeraţi mai sus şi cu motivele lor, fiecare - ne neagă nouă dreptul să hotărâm cum vrem să trăim. Suntem siguri că unul din borfaşii care falsifică alcool, poate chiar şeful lor, unu\' Chioru\', i-a-ndemnat să nu vină la referendum, să ne saboteze. Sigur era vorbit cu judecătorul - alt beţiv şi ăla. Or, dacă nu ne-alegem un şerif cum trebuie, tot beţivii ăştia vor conduce comunitatea, pe mai departe.

Avem mai multe opţiuni, în continuare. Fie îi luăm pe sus şi-i înfigem pe fiecare, cu câte-un cactus în cur, după un model despre care-am auzit - unu\' Ţepeş, de prin Transilvania (ce-o mai fi şi aia). Fie angajăm un pistolar şi ne facem treaba, \"la negru\". Fie, cel mai simplu, ne-nhăităm cu beţivii şi-o dăm pe băutură - se zice că ăsta, Chioru, ar bea straşnic, da\' face urât la băutură. Oricum, mult n-o mai ducem. Ne-a lovit de curând şi devalorizarea dolarului - e un orăşel de greci lângă noi, care ne-au destabilizat toată regiunea. În plus, la noi, în Vestul Sălbatic, niciun şerif n-a scăpat neciuruit, până la urmă.