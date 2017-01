„Fac shopping în momente-limită”

Adrian Despot, solistul trupei „Viţa de Vie”, este unul dintre puţinii bărbaţi din show-biz-ul autohton care nu pune un preţ prea mare pe… vestimentaţie. Interpretul nu are un designer preferat, acesta declarînd, în nenumărate rînduri, că pentru el contează muzica, nu imaginea pe care o afişează sau firma unei haine. „Pentru mine, shopping-ul este o activitate pe care o prestez în momentele-limită, adică atunci cînd îmi dau seama că am nevoie de ceva, mă duc şi îmi cumpăr. Nu mă interesează preţul sau firma unui produs, singura condiţie este să nu aibă un preţ astronomic. Dacă îmi place un obiect sau o haină, pur şi simplu îl cumpăr. Nu am niciun fel de snobism din acest punct de vedere”, a mărturisit solistul trupei „Viţa de Vie”.

Despot s-a alăturat formaţiei „Viţa de Vie” la scurt timp după înfiinţare, prima melodie a trupei lansată cu Adrian ca vocal fiind „Ora 6”.