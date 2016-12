Faceți cunoștință cu fructul cel mai bogat în vitamina C!

Un studiu realizat de institutul de cercetări INPA din Brazilia pune în evidență rolul fructului de camu-camu în reducerea grăsimilor și zahărului din sânge în cazul adulților sănătoși, potrivit cotidianului spaniol ”La Vanguardia”. Camu-camu (Myrciaria dubia) este un arbust din Amazonia, unde crește de obicei în apropierea apei, iar fructul său este considerat cel mai bogat în vitamina C de pe planetă. Rezultatele dovedesc potențialul benefic al vitaminei C și în special al camu-camu în ceea ce privește sănătatea, pentru că acest fruct s-a dovedit mai eficient în reducerea nivelurilor de lipoproteine decât acidul ascorbic sintetic, afirmă cercetătorul Francisca Souza.

Studiul a fost realizat cu două grupuri de control. Unul dintre ele a primit camu-camu sub formă de pulbere, iar celălalt a primit vitamina C sintetică. Persoanele din primul grup au înregistrat o creștere evidentă a valorilor serice ale acidului ascorbic și o reducere semnificativă a valorilor glicemiei. În cazul celor din al doilea grup s-a produs doar o slabă scădere a acestor din urmă valori. Potrivit autorilor studiului, care cercetează de peste zece ani proprietățile camu-camu, vitamina C conține un procentaj mare de antocianină, substanță care acționează ca antioxidant și previne boli cardiovasculare și unele tipuri de cancer. Camu-camu se folosește deja, pe plan mondial, ca adjuvant în tratarea depresiei și întărirea sistemului imunitar.