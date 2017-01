Facebook a ajuns la 300 de milioane de utilizatori

Cu 300 de milioane de utilizatori, reţeaua de socializare se dovedeşte o afacere viabilă care reuşeşte să-şi acopere costurile. Facebook generează, în prezent, suficiente venituri pentru a-şi acoperi costurile operaţionale şi investiţiile necesare modernizării continue a serviciului aflat în permanentă dezvoltare. Potrivit analiştilor, acest lucru demonstrează atît fezabilitatea financiară a modelului de business al Facebook, pusă de mulţi sub semnul întrebării, în trecut şi transmite un semnal pozitiv potenţialilor investitori.

Facebook a relansat o versiune modernizată a motorului de căutare, luna trecută şi testează, în prezent, un sistem de plată online. În plus, numărul utilizatorilor reţelei de socializare s-a triplat comparativ cu anul trecut, ajungînd la 300 de milioane. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a anunţat, pe blogul companiei, că Facebook a reuşit să aibă cash-flow pozitiv în al doilea trimestru al acestui an fără a beneficia de intervenţia investitorilor privaţi, deşi compania îşi setase acest obiectiv pentru 2010. În luna mai a acestui an, Facebook a anunţat oficial achiziţia de către compania rusă Digital Sky Technologies (DST) a unui pachet de 1,96% din acţiunile sale, pentru suma de 200 de milioane de dolari, tranzacţia evaluînd compania la zece miliarde de dolari. De asemenea, la începutul acestui an, oficialii companiei au confirmat că menţin previziunea legată de creşterea cu 70% a veniturilor companiei în cursul acestui an.