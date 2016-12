Facebook a cîştigat un proces privind mesajele nesolicitate şi 711,2 milioane de dolari despăgubiri

Reţeaua de socializare a primit 711,2 milioane de dolari despăgubiri după ce a cîştigat un proces împotriva lui Sanford Wallace, cunoscut sub pseudonimul “Spamford”, care a trimis e-mailuri şi a publicat informaţii fără permisiunea utilizatorilor reţelei de socializare. Compania l-a dat în judecată pe Stanford Wallace, care a fost amendat anul trecut cu 230 de milioane de dolari pentru că a agresat utilizatorii MySpace, cărora le-a trimis mesaje spam pornografice. Într-o declaraţie dată publicităţii, Facebook menţionează că suma pe care a primit-o cu titlul de despăgubiri, prin decizia unui tribunal californian, este a doua cea mai mare din istorie în cadrul unui proces anti-spam. “Deşi nu ne aşteptăm să primim rapid întreaga sumă, vom face demersuri pentru a primi o parte cît mai mare din aceste despăgubiri. Sîntem încrezători că decizia de azi va fi un factor serios de descurajare pentru toţi cei care abuzează de Facebook şi de utilizatorii săi”, a declarat un purtător de cuvînt al reţelei de socializare. Facebook a adăugat că judecătorul a cerut şi declanşarea urmăririi contra lui Stanford Wallace, după ce a sfidat curtea, ceea ce înseamnă că acesta ar putea fi condamnat la închisoare.

La jumătatea lunii septembrie, Facebook depăşea pragul de 300 de milioane de utilizatori, triplu comparativ cu 2008. În luna mai a acestui an, Facebook a anunţat oficial achiziţia de către compania rusă Digital Sky Technologies a unui pachet de 1,96% din acţiunile sale, pentru suma de 200 de milioane de dolari, tranzacţia evaluînd compania la zece miliarde de dolari. De asemenea, la începutul acestui an, oficialii companiei au confirmat că menţinerea previziunii legate de creşterea cu 70% a veniturilor companiei în cursul acestui an.