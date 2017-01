Facebook a lansat un serviciu pentru a ajuta la găsirea copiilor dispăruţi

Facebook a lansat serviciul Amber Alerts, al cărui scop este găsirea copiilor dispăruţi, prin intermediul imaginilor cu aceştia publicate pe reţeaua de socializare. "Am lansat Amber Alerts pentru a folosi puterea comunităţii noastre în scopul acordării de ajutor pentru a găsi copiii dispăruţi", a anunţat Mark Zuckerberg, cofondatorul Facebook, marţi, într-un mesaj postat pe contul său de pe reţeaua de socializare. "În ultimii ani, am văzut persoane care s-au folosit de Facebook, pe cont propriu, pentru a ajuta la găsirea unor copii care fuseseră răpiţi. Acest lucru a inspirat una dintre echipele noastre să realizeze un instrument mai bun, astfel încât reţeaua Facebook să poată fi folosită pentru a ajuta la reunirea unor familii", a mai spus Mark Zuckerberg. El a precizat că acest serviciu este unul foarte important pentru echipa Facebook. "Facebook nu este doar o reţea pe care se distribuie momente din viaţa oamenilor - este şi o reţea care ajută comunitatea noastră să fie o forţă a binelui în lume", a mai spus Zuckerberg. Prin intermediul noului serviciu Amber Alerts sunt trimise alerte cu imaginile copiilor dispăruţi pe news feed-ul (fluxul de ştiri, n.r.) Facebook. Aceste alerte sunt transmise în mod targetat, unor anumiţi utilizatori ai Facebook, dintr-o anumită zonă, fiind însoţite de datele de identificare ale copiilor dispăruţi şi de orice alte informaţii care ar putea ajuta la găsirea copiilor, potrivit ABC News. Conform sursei citate, utilizatorii Facebook vor putea să distribuie alertele, astfel încât acestea să fie văzute şi de prietenii lor de pe reţeaua de socializare. Potrivit reprezentanţilor Facebook, este de aşteptat ca unii utilizatori ai reţelei de socializare să vadă câteva alerte de acest tip în fiecare an, în timp ce alţii să nu vadă nicio alertă, potrivit theverge.com. Acest proiect este dezvoltat de Facebook în parteneriat cu National Center for Missing and Exploited Children.