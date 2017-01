Facebook a lansat Workplace, o reţea socială privată pentru afaceri

Compania Facebook a lansat luni Workplace, un instrument și o platformă de comunicare destinată afacerilor și organizațiilor neguvernamentale care poate înlocui intranetul, e-mailul sau alte forme de comunicare la serviciu, informează AFP.

Acest concept, denumit până la lansare 'Facebook at work', este dezvoltat de mai bine de doi ani de Facebook în birourile sale londoneze și a fost testat în variantă beta de 1.000 de firme și companii din întreaga lume. Printre companiile care și-au instalat deja această aplicație se numără Danone și Starbucks.

"Am înlocuit lucrurile care existau deja și le-am regrupat într-un singur instrument care îi va permite utilizatorului să dispună de un perete de informații, la fel ca în cazul profilului lor privat, de Facebook Live, videochat, etc. Aproximativ 95% din ceea ce am dezvoltat pentru Facebook este integrat în cadrul Workplace", a explicat Julien Codorniou, directorul general al Workplace.

Un produs separat de galaxia aplicațiilor asociate Facebook, Workplace, a cărui culoare dominantă este gri și nu albastru ca în cazul Facebook, este complet desprins de celebra rețea de socializare și nu este nevoie de crearea unui cont de Facebook pentru a-l accesa.

Compania Facebook a precizat, printre altele, că nu va face decât să transfere date care rămân în proprietatea companiilor, acestea urmând să plătească pentru fiecare angajat care folosește Workplace un abonament de 1 până la 3 euro. ONG-urile și centrele universitare pot beneficia de aceste servicii în mod gratuit.