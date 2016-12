Număr în creştere de utilizatori. Reţeaua de socializare Facebook are peste trei milioane de utilizatori români, dintre care 26,78% locuiesc în Bucureşti, potrivit unui raport publicat de Facebrands.ro, un serviciu de monitorizare a paginilor de Facebook din România, administrat de Standout şi Byte Flux. Peste 14% din populaţia României foloseşte, în acest moment, cea mai mare reţea de socializare din lume, iar Facebrands.ro oferă informaţii despre 12.727 de pagini româneşti de Facebook. Din cei 3.018.500 de utilizatori români de Facebook, 1.531.560 (50,74%) şi-au completat oraşul în profilul creat pe această reţea. Astfel, în acest moment, 26,78% dintre aceştia sunt din Bucureşti (403.600 de utilizatori), următoarele oraşe în ordinea numărului de utilizatori Facebook fiind Cluj-Napoca (113.960 de utilizatori, 7,44% din total), Timişoara (98.960 de utilizatori, 6,46% din total) şi Iaşi (93.700 de utilizatori, 6,12% din total). Faţă de luna ianuarie a acestui an, numărul utilizatorilor de Facebook din Bucureşti a crescut cu 33% (peste 100.000 de utilizatori) iar ca pondere în total, cu peste 2%. ”Cifra utilizatorilor de Facebook este acum comparabilă cu cifra celor care citesc bloguri în România, ambele sunt de peste trei milioane”, a declarat Ionuţ Oprea, managerul agenţiei Standout. Facebrands.ro monitorizează aproximativ 12.500 de pagini româneşti de pe Facebook create de persoane şi instituţii (companii, ONG-uri etc), arătând creşterea numărului de fani al acestora pe zile şi săptămâni, împreună cu alte pagini din aceeaşi categorie. La aceste informaţii se adaugă analize pe baza cifrelor monitorizate, care vor fi disponibile la adresa http://reports.facebrands.ro. Aceste pagini sunt grupate pe www.facebrands.ro într-un clasament general al tuturor paginilor de Facebook din România monitorizate de acest serviciu, precum şi pe categorii şi subcategorii.

Informaţii despre autorii studiului. Standout este o agenţie de comunicare pe bloguri şi reţele sociale, cu patru ani de experienţă. Agenţia derulează permanent campanii pe cele mai vizitate bloguri şi reţele sociale din România, gestionând o reţea de peste 200 de bloguri româneşti selectate după criterii cantitative şi calitative. Standout a implementat, în 2010, campanii pentru branduri ca Orange, Rompetrol, Sony, Gealan, BCR, Coca-Cola, Toshiba, Dove, Rexona, HP, Beck\'s, UPC, Santal, Jacobs, KLM, Titan, Praktiker, Dacia, Beko, Signal şi Rama. Byte Flux este o agenţie de web şi software development din Bucureşti, cu o experienţă de peste şapte ani în domeniu, regăsită în produse media precum Wall-Street.ro, Kuponiada.ro, Kudika.ro şi Redutti.ro. Experienţa Byte Flux se extinde şi în aria aplicaţiilor de Facebook complexe şi a aplicaţiilor de iPhone/iPad (Objective-C).