Facebook, dată în judecată

O fată de 12 ani din Irlanda de Nord a postat pe contul său de Facebook o serie de fotografii cu ea în ipostaze explicite. În plus, a dat o mulţime de amănunte personale, intime, din viaţa ei. Problema este că pentru a te putea înscrie pe Facebook, trebuie să ai minimum 13 ani. Tatăl fetei dă acum în judecată reţeaua de socializare, pentru neglijenţă, pentru că afirmă că nu are nicio modalitate prin care să verifice vârsta reală a utilizatorilor şi astfel supune copiii la riscuri de natură sexuală şi psihică. Potrivit plângerii depuse săptămâna aceasta, tatăl îi mai închisese o dată profilul fiicei sale de pe Facebook, însă aceasta şi-a făcut altul. Fata are probleme de comportament şi locuieşte într-un cămin al unei instituţii specializate pentru astfel de cazuri, care a fost la rândul său citată în dosar. Avocata bărbatului declară că în fotografii, fata apare în poziţii provocatoare şi arată că ar avea mai mult de 12 ani, vârsta sa reală.