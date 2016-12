Facebook, Google şi Wikipedia, investiţii pe viaţă

Investitorul rus Iuri Milner, care a devenit miliardar prin plasamentele sale timpurii în acţiuni Facebook, crede că reţeaua de socializare este un site care va rezista 100 de ani, ca şi Google şi Wikipedia. ”Facebook, Google şi enciclopedia online Wikipedia vor exista şi peste un secol, pentru că serviciile lor se dezvoltă cu atât mai mult cu cât sunt mai mult folosite”, a declarat acesta într-un interviu la South by Southwest Interactive Festival din Austin. ”Toate trei au un efect extraordinar. Sunt şanse să supravieţuiască pe termen lung”, a spus Iuri Milner, co-fondator şi director executiv la Digital Sky Technologies.

Iuri Milner era relativ necunoscut înainte să investească în Facebook, în 2009, când compania era evaluată la zece miliarde de dolari. Între timp, valoarea reţelei de socializare a crescut de peste şase ori, iar Iuri Milner şi-a extins portofoliul cu investiţii în Zynga, Groupon, Twitter şi LinkedIn. Digital Sky Technologies a vândut 45,7 milioane de acţiuni Facebook în mai 2012, când a avut loc oferta publică iniţială a companiei de socializare, dar mai deţine încă 13,8 milioane de titluri evaluate la 387 de milioane de dolari. Iuri Milner are o avere netă de circa un miliard de dolari. Ca şi Facebook, motorul de căutare al Google este un instrument atât de folosit în viaţa de zi cu zi încât este dificil de imaginat că ar putea dispărea. ”Au fost capabili să construiască o maşinărie deşteaptă, care într-un fel înlocuieşte o parte din creierul nostru. Dacă Google ar fi închis, de exemplu, o perioadă scurtă de timp, nu cred că am putea funcţiona ca de obicei, pentru că externalizăm o parte semnificativă din creierul nostru către Google”, a arătat investitorul. Acesta apreciază că Wikipedia va rezista pentru că nu are concurenţă. ”Nu cred că este nevoie de cinci Wikipedia”, a adăugat Iuri Milner.