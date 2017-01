Facebook îşi cere scuze şi... merge mai departe

Încercarea Facebook de manipulare a utilizatorilor săi în timpul unui studiu psihologic a fost prost comunicată, a declarat Sheryl Sandberg, director de operaţiuni al reţelei de socializare. Facebook a desfăşurat un studiu pe durata unei săptămâni, în anul 2012, pentru a testa cum pot influenţa postările pozitive şi negative din serviciul de ştiri al reţelei postările ulterioare ale utilizatorilor, implicând aproximativ 700.000 de persoane. ”Acest experiment a fost parte a unei cercetări în desfăşurare pe care companiile o fac pentru a testa diferite produse şi asta a fost. A fost prost comunicat şi pentru această comunicare ne cerem scuze. Nu am vrut să vă supărăm”, a spus Sheryl Sandberg, în timpul unei călătorii la New Delhi. Acesta fost primul comentariu public despre studiul respectiv, făcut de un oficial al Facebook, după furia izbucnită în cercurile de social media la sfârşitul săptămânii trecute. Studiul a fost publicat în luna martie, în revista ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. Potrivit concluziilor acestuia, utilizatorii care recepţionau mesaje pozitive erau mai determinaţi să posteze mesaje pozitive şi viceversa.

Acest incident odată aparent încheiat, Facebook a anunţat că a cumpărat LiveRail, companie dedicată clipurilor publicitare video online, fondată în 2007 de românii Andrei Duncă şi Sergiu Biriş şi de americanul Mark Trefgarne. Anunţul a fost făcut de vicepreşedintele Facebook, Brian Boland, printr-o postare pe blogul reţelei de socializare. Cei doi români nu sunt la primul business de succes, fiind fondatorii portalului Trilulilu.ro şi anterior lucrând în poziţii de top în cadrul unor companii de dezvoltare web şi software. LiveRail este o companie care oferă o platformă interactivă prin care editorii şi agenţiile de publicitate îşi pot direcţiona în timp real reclamele către clienţi, precum şi o platformă de monitorizare a traficului în timp real pentru reclamele video.

Reprezentanţii LiveRail au informat că, în prezent, compania are sute de clienţi activi online şi furnizează peste şapte miliarde de clipuri publicitare video pe lună. Printre clienţii săi se numără Major League Baseball, ABC Family, A&E Networks, Gannet şi Dailymotion. Achiziţia LiveRail de către Facebook poate fi un semnal că publicitatea video ar putea deveni parte integrantă a reţelei de socializare.