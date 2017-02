Facebook și-a actualizat funcția „Safety Check“

Facebook și-a actualizat miercuri funcția "Safety Check" (verificarea stării de siguranță) pentru a permite utilizatorilor să solicite sau să beneficieze de ajutor în timpul unui dezastru, informează AFP. Aceasta nouă caracteristică, denumită "Community Help", deschide un forum pe care victimele inundațiilor, cutremurelor, incendiilor sau oricărui alt tip de dezastru pot solicita ajutor, a declarat vice-președinta Facebook, Naomi Gleit. "În vremuri de criză, a fi conectat este mai important ca oricând", a precizat ea. Facebook a lansat "Safety Check" în 2014, pentru a oferi membrilor rețelei de socializare posibilitatea de a-și informa familia și prietenii că se află în siguranță în timpul unor evenimente dramatice. "Community Help" va permite acum membrilor rețelei să solicite sau să ofere asistență, spre exemplu, sub formă de hrană, adăpost sau mijloc de transport, în timpul unei crize.

Această nouă caracteristică a fost inspirată de membrii Facebook care au folosit rețeaua de socializare pentru a oferi ajutor oamenilor după dezastre, așa cum s-a întâmplat în cazul inundațiilor din Chennai, India, la sfârșitul anului 2015.