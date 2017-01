Facebook va lansa o versiune a rețelei de socializare pentru angajații companiilor

Facebook va lansa în câteva luni o versiune a reţelei de socializare dedicată angajaţilor din companii, Facebook at Work, după un an de teste, a declarat un oficial al companiei, citat de Reuters.

Noul serviciu este aproape identic cu actuala reţea, incluzând o funcţie de vizualizare a ştirilor, butoane like şi serviciu chat.

"Aş spune că 95% din ceea ce am dezvoltat pentru Facebook va exista şi în Facebook at Work", a declarat Julien Codorniou, director pentru parteneriate pe platforma globală la Facebook.

Totuşi, utilizatorii Facebook at Work vor avea profile speciale, distincte de profilele de pe Facebook.

Compania dezvoltă şi produse exclusive pentru Facebook at Work, inclusiv instrumente de securitate, a explicat Codorniou.

El a precizat că aproape toate funcţiile Facebook at Work sunt similare cu cele ale Facebook, cu unele excepţii, cum ar fi faptul că angajaţii nu vor putea juca Candy Crush.

Facebook a început să testeze Facebook at Work în ianuarie, iar deocamdată serviciul a fost disponibil pentru companii pe bază de invitaţie.

Serviciul va fi deschis tuturor companiilor, după ce va fi lansat, iar Facebook intetnţionează să taxeze "câţiva dolari pe lună/utilizator" pentru servicii premium cum ar fi analize şi customer service, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Piaţa reţelelor de socializare pentru profesionişti, care include LinkedIn şi Monster Worldwide, este în valoare de circa 6 miliarde de dolari pe an, a estimat în august compania de analiză a pieţei IDC.

Peste 300 de companii, între care Heineken, Royal Bank of Scotland şi producătorul de bijuterii Stella and Dot utilizează deja Facebook at Work, iar compania hotelieră franceză Club Mediterranee urmează la rândul ei să adopte sistemul.

Club Mediterranee va oferi serviciul tuturor celor 13.000 de angajaţi, din vara anului 2016, a declarat Anne Browaeys-Level, director de marketing şi IT.