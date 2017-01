Facebook vrea să strângă 10,6 miliarde de dolari în oferta publică iniţială

Cea mai mare reţea socială din lume, Facebook, a anunţat că vrea să strângă 10,6 miliarde de dolari în ceea ce ar putea fi cea mai mare ofertă publică iniţială derulată vreodată de o companie din Silicon Valley. La opt ani de la înfiinţarea sa de către Mark Zuckerberg, Facebook a fixat un interval de preţ de 28-35 de dolari per acţiune, pentru viitoarea sa cotare publică iniţială, un interval care evaluează Facebook undeva între 77 şi 96 de miliarde de dolari, adică o valoare de piaţă similară celei Amazon.com.

Mărimea ofertei publice iniţiale reflectă potenţialul de creştere şi aşteptările optimiste ale analiştilor cu privire la potenţialul lucrativ al Facebook. ”Cu siguranţă nu am văzut un IPO atât de mare al unei companii din sectorul tehnologic”, a declarat Lise Buyer de la firma de consultanţă Class V Group. Lise Buyer, care în anul 2004 a lucrat la oferta publică iniţială a Google, spune că principala întrebare în cazul Facebook este cât de mult va continua să crească. Dacă preţul rezultat în urma IPO-ului se va apropia de zona superioară a intervalului fixat, Facebook ar putea strânge până la 12 miliarde de dolari, iar dacă se utilizează şi opţiunea de supraalocare, cunoscută sub denumirea de greenshoe, ar putea să se ajungă până la 13,6 miliarde de dolari. Comparativ, în 2004, Google a strâns 1,9 miliarde de dolari, cu ocazia ofertei sale publice iniţiale, care valoriza motorul de căutare la 23 miliarde de dolari. În prezent, Google are o valoare de piaţă de circa 200 de miliarde de dolari.

Facebook ar putea demara, luni, un roadshow, adică un turneu de promovare pentru oferta sa publică iniţială, iar acţiunile celei mai mari reţele sociale din lume s-ar putea tranzacţiona la bursă din 18 mai. Intervalul de preţ ar putea fi ajustat în funcţie de reacţia Wall Street la turneul de promovare. Facebook are peste 900 de milioane de utilizatori şi anul trecut a raportat un profit net de 668 de milioane de dolari, în creştere faţă de 372 milioane de dolari în 2010.