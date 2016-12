Faceţi afaceri cu statul, dar treceţi-le pe numele rudelor!

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, şi-a anunţat, ieri, intenţia de a cere Guvernului desfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), programele care sunt derulate, în prezent, fiind restructurate încă de la începutul anului. Anunţul ministrului vine în urma scandalului legat de atribuirea unor săli de sport şi patinoare unor constructori cu legături politice şi afilieri la PDL. Pentru a-şi “repera” onoarea, Udrea a spus că va solicita BPN al PDL să îi oblige pe toţi democrat-liberalii care ocupă funcţii publice şi derulează în acelaşi timp afaceri să opteze între cele două activităţi!?! Pe de altă parte, ministrul a precizat că interdicţia nu ar trebui să-i includă pe membrii familiei respectivului demnitar propus şi susţinut de PDL!?! Adică, e un fel de a spune: faceţi afaceri, însă treceţi-le pe numele celor din familie, ca să nu bată la ochi. Halal! Şi, pentru ca impactul deciziilor sale să aibă priză la public, ea i-a avertizat pe politicieni că, în cazul în care aceştia nu vor renunţa la contractele cu CNI, va desfiinţa „personal” acele contracte. Într-o intervenţie televizată, jurnalistul Cătălin Tolontan a criticat dur decizia ministrului: “În loc să desfiinţezi o companie naţională ca să nu creeze suspiciuni, nu e mai bine s-o conduci competent? În loc s-o desfiinţezi şi să laşi 150 de oameni pe drumuri, nu e mai bine să nu-ţi pui prietena în fruntea companiei, care să-l aducă pe prietenul şi partenerul de afaceri al soţului său, ca responsabil pentru aceste investiţii?”. În opinia ziaristului, măsura Elenei este una “disperată” şi asta deoarece “cei din mediul politic au pierdut orice fel de legătură cu cei care i-au ales la un moment dat”: “În acest moment, PDL este un sistem etanş, nu lasă niciun fel de acces omului pentru a controla ceea ce fac ei cu banii publici. Dorinţa ministrului Udrea vine abia acum pentru că sunt disperaţi şi pentru că, în mod normal, mai devreme sau mai târziu, însăşi Elena Udrea va trebui să plece pentru că nu este un ministru competent. N-a fost niciodată”. Totodată, Tolontan apreciază că desfiinţarea CNI este “falimentul sublimat al Elenei Udrea şi al felului de a face politică precum oamenii din fruntea PDL”. Preşedintele Băsescu a dat, ieri, o mână de ajutor protejatei sale blonde. Pe lângă imposibilitatea menţinerii nivelului pensiilor mici la 350 de lei, parlamentarii şi demnitarii PDL au fost informaţi de şeful statului că ar fi bine să renunţe la societăţile care au afaceri cu statul şi la care deţin acţiuni. Sfatul prezidenţial a suscitat unele reacţii adverse. Ironic, Silviu Prigoană a anunţat că îşi va trece toată averea pe numele soacrei sale pentru a scăpa de “suspiciunile de clientelism politic”. În anii ce au trecut, Elena Udrea a beneficiat de o promovare rapidă de la principal sfetnic al preşedintelui la preluarea portofoliului unui minister unde ea s-a lansat în campanii spectaculoase de promoţie cu impact personal. „Land of choice” a devenit „Land of Elena Udrea” şi, treptat, banii pompaţi în canalele de televiziune şi prieteni de nădejde au început să dea roade. Odată cu “roadele” au apărut însă şi primele suspiciuni. Suntem curioşi cum va ieşi basma curată din această “afacere” ministrul Turismului (pe care nu prea îl sprijină, fie vorba între noi!).