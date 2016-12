Facilități pentru patronii care angajează studenți și elevi

În fiecare an, pe litoral, odată cu începerea sezonului estival, patronii de restaurante, baruri, hoteluri etc. încep să scoată la bătaie locuri de muncă sezoniere. Este ocazia perfectă pentru studenți și elevi să strângă un ban în plus pe perioada vacanței de vară și să capete experiență. De câştigat au şi angajatorii care încadrează în muncă sezonieri, prin faptul că beneficiază de un stimulent financiar. Pentru a beneficia de aceşti bani, firmele trebuie să angajeze elevi şi studenţi doar în lunile de vacanţă. “Potrivit Legii 72 din 2007, privind stimularea angajării elevilor şi studenţilor, se acordă un stimulent financiar de 50% din valoarea indicatorului social de referință, adică 250 de lei lunar. Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă”, a declarat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Emilia Murineanu. Ea a precizat că diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat va fi suportată de către angajator, din fonduri proprii. Potrivit legislației, pentru elevii care doresc să lucreze pe timpul vacanțelor, durata timpului de muncă nu trebuie să depășească șase ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână. În plus, aceștia trebuie să obțină acordul părinților pentru a putea munci.

BENEFICII DE AMBELE PĂRȚI Andrei Mușat este student în anul II la Facultatea de Inginerie și muncește de câțiva ani ca ajutor de ospătar pe litoral, vara. ”De trei ani strâng bani de buzunar în acest fel. Am început să muncesc încă din timpul liceului, așa că am ceva experiență. M-am obișnuit să am banii mei. Chiar dacă se muncește mult, se compensează cu banii pe care îi câștig”, a spus Andrei. Deși lucrează de câțiva ani și cu tineri, mulți angajatori nu știu de facilitățile pe care le primesc de la stat dacă angajează studenți și elevi. ”Aproape în fiecare an angajez tineri, pe perioadă determinată, pe plajă, la închiriat șezlonguri, însă nu știam că pot primi și bani de la stat. Am să mă documentez și eu pentru a primi acești bani. Chiar dacă nu sunt mulți, este un sprijin”, a spus un angajator. Pe de altă parte, unii angajatori spun că sumele de la stat sunt prea mici și că nu vor să-și piardă timpul cu documentația. ”Ajung tot acolo dacă ar fi să calculez timpul pierdut și documentația pe care trebuie să o fac. Nu merită efortul”, a arătat, supărat, patronul unei terase din stațiunea Mamaia. Potrivit directorului AJOFM Constanța, anul trecut, la nivelul judeţului au fost încheiate astfel de convenţii cu 11 angajatori, 46 de elevi şi studenţi fiind încadraţi în muncă în perioada vacanţei.