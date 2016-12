Facilități pentru cei care călătoresc des cu trenul

Atenție, călători! Dacă obișnuiți să mergeți frecvent cu trenul în România, aveți posibilitatea să utilizați Cardul TrenPlus, pentru a beneficia de reduceri la transport. În baza acestui card, timp de un an aveți reduceri de 25% pentru un număr nelimitat de călătorii cu trenuri de orice rang, la clasa I sau clasa a II-a. Dacă, în primele 6 luni ale lui 2015, 1.762 de clienți l-au folosit, în anul 2016 cu 61% mai mulţi pasageri au ales să utilizeze Cardul TrenPlus, spun cei de la CFR Călători. Cardul poate fi procurat de călătorii de toate vârstele de la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR care au sistem electronic de emitere a legitimaţiilor de călătorie. Pentru intrarea în clubul posesorilor de card TrenPlus este necesară doar completarea unui scurt formular, care este disponibil pentru a fi descărcat și la linkul http://www.cfrcalatori.ro/images/pdf/oferte/model%20cerere%20Card%20TREN%20PLUS.pdf. El are valabilitate un an, este nominal, netransmisibil, tariful de emitere fiind de 100 lei. ”În baza acestuia pot fi cumpărate bilete pe orice rută, la trenurile InterRegio sau Regio, clasa I sau a II-a, de la toate casele de bilete și agențiile de voiaj CFR (care au sistem electronic de emitere a biletelor), precum și online, cu o reducere de 25% din tariful de transport. Tariful de rezervare a locului la vagon clasă sau vagon de dormit/cuşetă se achită integral. Posesorii cardului care achiziționează bilete online beneficiază, în plus, și de reducerea suplimentară de 5%”, au spus reprezentanții CFR. În tren, călătorul are obligaţia de a prezenta, împreună cu biletul, şi Cardul TrenPlus în baza căruia a fost emis biletul, precum şi un act de identificare cu poză şi CNP (CI/BI/paşaport).