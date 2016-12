Facilităţi pentru locuitorii care îşi plătesc impozitele

Primăria şi Consiliul Local Techirghiol au luat decizia menţinerii nivelului taxelor şi impozitelor locale la nivelul celor din anul 2012. „Nu cred că este momentul să venim cu majorare de taxe şi impozite în aceste timpuri tulburi din punct de vedere economic. Am pus în aplicare prevederile Codului Fiscal, majorând cu 16,05% taxele şi impozitele, dar în acelaşi timp am uzat şi de ordonanţa Guvernului Ponta care ne permite să diminuăm dările locale cu un procent similar astfel încât să nu existe niciun fel de majorare”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că prin menţinerea nivelului taxelor şi impozitelor speră într-o mai bună colectare a acestora. „Ca procent de colectare ne apropiem de 70%. Nu este rău, dar nici bine. Pentru a stimula locuitorii să-şi plătească datoriile către bugetul local am luat decizia ştergerii penalităţilor pentru cei care vin să îşi achite baza impozitelor din anii anteriori. Vor fi trimise la fiecare datornic somaţii de plată. Pentru cei care continuă să nu îşi plătească taxele şi impozitele vom continua demersurile legale, existând posibilitatea să ajungem până la sechestrarea bunurilor. Nu dorim să ajungem acolo, dar se pare că unii dintre locuitori nu înţeleg că sunt obligaţi să plătească aceste taxe şi impozite”, a explicat primarul. Aşadar, locuitorii din Techirghiol care au datorii către bugetul local din anii anteriori au posibilitatea până pe 31 martie 2013 să vină să îşi achite impozitele restante, urmând a fi scutiţi de penalităţile care s-au adunat, în unele cazuri fiind vorba de sume consistente. În ceea ce priveşte planul investiţional al administraţiei locale, Stan a afirmat că pentru 2013 se va limita doar la co-finanţarea proiectelor europene aflate în derulare. „Cred că proiectele care sunt în implementare în prezent sunt suficiente. Mai bine ne concentrăm eforturile bugetare spre aceste proiecte, pentru că o distribuire haotică a banilor din buget ne poate îndatora prea mult, lucru pe care nu îl dorim”, a spus Stan.