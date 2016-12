Factorul „Crimeea”, declanşator al unui război în Europa?

21:14:04 / 23 Martie 2014

Tot Pentru Sandika

Ti-as scrie eu mai multe tie , si celor de teapa ta, ;;Cetateni de Onoare''. Am calatorit in peste 65 de tari, si vreau sa zic ca sunt mandru ca sunt Roman si eu personal treaba cu Putin o vad ca pe o amenintare in viitor in ce priveste statutul si siguranta mea ca Roman... Can Ucraina a inceput sa se destepte putin si vrea independenta totala de Rusia , Putin ce a zis a pai stai bre asa , nu vrei de buna voie cu presedintele care joaca pe sarma cum vreau eu,, pai atunci te invadez ca e mai simplu... Tu ai vazut ca din punct de vedere economic, drepturi, libertate stam mai bine ca tari cum sunt Rusia, Ukraina, de Moldova nici un mai vb ca sunt saracii Europei... si acum ce vrei sa fratenizam cu ei sa ne intoarcem inapoi... ca era mai bine inainte... Eu zic sa te plimbi putin prin Romania si dupa du-te in excursie in Rusia si Ukraina si ai sa ajungi la concluzia mea de a fi mandru ca esti Roman !