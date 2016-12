Factorului X i-a mai căzut... o „victimă”: Refresh!

O nouă săptămână de gale live X Factor s-a consumat, aşa cum era firesc, cu o nouă eliminare. Aflaţi pentru a doua oară consecutiv la duel, băieţii de la Refresh au fost nevoiţi să părăsească, în weekend, această competiţie a cărei miză este cel mai mare premiu din istoria show-urilor de gen din România: 200.000 de euro.

Publicul şi-a votat, şi săptămâna trecută, preferaţii X Factor şi a ales să îi trimită la duel pe Refresh şi Antonia Filip. În vreme ce concurenta din grupa lui Mihai Morar s-a confruntat pentru prima dată cu emoţiile unei posibile eliminări, trupa îndrumată de Paula Seling a mai trecut prin asta şi cu mai bine de o săptămână în urmă. Dacă atunci, Adrian Sână i-a mai acordat o şansă şi l-a trimis acasă pe Ovidiu Nae, duminică seară, acelaşi jurat X Factor a pariat pe Antonia. Astfel, Paula Seling a devenit mentorul - jurat cu cei mai puţini concurenţi rămaşi în competiţie.

DRAGOSTEA CA TEMĂ MUZICALĂ Tema săptămânii trecute a fost iubirea, astfel că toţi cei nouă concurenţi din gala de sâmbătă seară au încercat să transmită prin interpretările lor multiplele faţete ale celui mai „controversat” dintre sentimente. De la melodii celebre care au scris istorie, precum „Always” sau „It’s All Coming Back to Me”, la abordări moderne, precum „Umbrella” sau „Hot ‘N’ Cold”, muzica de dragoste a răsunat, sâmbătă, pe cea mai mare scenă de sticlă din ţară.

RECITAL CU „TOUCH AND GO” Invitaţii speciali, cei de la Touch and Go, au încins atmosfera pe scena X Factor, duminică seara. Publicul român a putut vedea astfel în direct, la Antena1, formaţia britanică, cunoscută în întreaga lume pentru hituri precum „Would You?”, „Straight to No 1” sau „Tango in Harlem”. Influenţele din jazz, sound-ul original, precum şi vocea Venessei Lancaster au propulsat piesele formaţiei pe primele locuri în topurile din aproape toată lumea. În galele viitoare, alţi artişti de renume vor păşi pe scena X Factor. Alexander Ryback, In-grid sau Direcţia 5 sunt doar câţiva dintre ei.

PUBLICUL A STRÂNS... LAŢUL Telespectatorii au avut la dispoziţie mai bine de 24 de ore pentru a vota. Cei trimişi la duel de voturile publicului au fost Refresh şi Antonia Filip. În vreme ce concurenţii Paulei Seling au optat pentru o baladă ca melodie de salvare, Antonia Filip a ales melodia „Rehab”, a cărei interpretare pare să-l fi convins pe Adrian Sână că merită să îi mai acorde o şansă Antoniei. Deznodământul a fost anunţat astfel duminică seară, în timpul X Factor - Decizia, după concertul englezilor. În concurs au mai rămas opt finalişti: Alin Văduva, Diana Hetea, Iulian Vasile (mentor Adrian Sână), Duo Voice, T&L (mentor Paula Seling), Andrei Leonte, Irina Florea şi Antonia Filip (mentor Mihai Morar).