Facturi mai mici la energie dacă nu se închid caloriferele?!

06:01:33 / 11 Februarie 2014

Pu si pa

Daca judecati avand picioarele in apa rece si cuburi de gheta la cap(adica la rece_-veti vedea ca are dreptate,referitor la degradarea blocului.Stau in bloc cu repartitoare nefiind de acord cu montarea lor.Timp de doi ani fiind singurul fara ele-insa cand au schimbat modalitatea de calcul(consumul cel mai mare apartament similar si adaugat plus 10 %,am fost nevoit sa mi montez si eu acele mizerii).Si,gata- s-a dus confortul!!(le fac f undul mare celor de la Enel in detriment Radet!!!)