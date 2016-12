Facturi record la căldură!

În timp ce majoritatea constănţenilor fac eforturi deosebite pentru a-şi plăti facturile la încălzire, o mică parte a locuitorilor municipiului Constanţa pare să creadă că nu este obligată să plătească pentru ceea ce consumă. În această situaţie pare să fie şi o familie care locuieşte într-un imobil cu cinci apartamente aparţinând RAEDPP, pe strada Arhiepiscopiei nr. 2B (în zona peninsulară) şi care este suspectată de vecini că fură căldură. Suspiciunile au apărut după ce, în această iarnă, factura la încălzire a ajuns chiar şi la 1.500 de lei, o sumă foarte mare, chiar record, spun locatarii. În imobilul de la nr. 2B, din cele cinci apartamente, doar două sunt racordate la RADET, restul fiind debranşate. Nu mică a fost mirarea celor doi chiriaşi când au constatat că facturile la căldură care au venit în această iarnă au atins valori record. „Ne aşteptam să fie o creştere, în condiţiile în care statul nu mai acordă subvenţii pentru încălzire, dar nu ca facturile să ajungă la 1.200 – 1.541 de lei. Am decis să măsurăm iar suprafaţa apartamentelor şi am luat legătura şi cu vecinii pentru a vedea ce se întâmplă”, a spus unul dintre locatarii care beneficiază de căldură în mod legal de la RADET, Şerban Liviu. Dacă majoritatea vecinilor au fost deschişi la iniţiativa bărbatului şi l-au invitat în casă pentru a se convinge că nu deţin calorifere şi că se încălzesc cu ajutorul sobelor, unul dintre locatarii imobilului a refuzat să permită accesul în apartamentul său. „Ne-a spus că are soţia bolnavă şi că nu ne poate permite accesul în casă. Este dreptul lui, dar, în aceste condiţii, răspunsul lui ne-a dat de bănuit”, a mai spus Şerban Liviu.

CONTROL RADET În încercarea de a găsi o explicaţie în cazul facturilor uriaşe, locatarii au cerut ajutorul reprezentanţilor RADET. „Imobilul este contorizat la branşament, existând suspiciunea că unul dintre vecini s-a branşat ilegal la reţea, iar consumul lui este plătit de abonaţii noştri”, a declarat directorul de producţie al RADET, Liviu Popa. Ieri, o echipă a furnizorului de energie termică s-a deplasat la imobilul cu pricina pentru a efectua un control. Oamenii au deschis şi le-au permis angajaţilor RADET să le verifice branşamentele. Mai puţin familia acuzată de furt. Pentru că nu au primit niciun răspuns, a fost lăsată o somaţie în uşa apartamentului, în care locatarul era informat că reprezentanţii RADET se vor întoarce, astăzi, însoţiţi de reprezentanţii proprietarului imobilului, RAEDPP, şi de poliţişti. În cazul în care se constată că familia Scarlat este racordată ilegal la reţeaua de termoficare, riscă, pe lângă amendă, şi un dosar penal pentru furt.