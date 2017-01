Facultate de logistică, la Constanţa?

O politică adecvată în domeniul transporturilor şi logisticii ar putea aduce un plus de 25 miliarde euro la PIB-ul României, până în 2025, şi ar putea ajuta la crearea a peste 150.000 de noi locuri de muncă - sunt concluziile unui seminar internaţional desfăşurat ieri în capitală. „România ar putea atrage o parte importantă a traficului de mărfuri din Asia către Europa Centrală şi de Est dacă ar exista un regim fiscal şi legislativ adecvat. Am observat deja o creştere solidă a exporturilor României în ultimul an. Dacă s-ar adopta politicile necesare în domeniul transportului şi logisticii, exporturile României ar putea să crească încă şi mai mult, prin adăugarea bunurilor re-exportate provenind din Asia şi produselor semi-fabricate şi intermediare care ar fi asamblate în România şi livrate la export”, consideră preşedintele Camerei de Comerţ Româno - Olandeze, Peter de Ruiter. Pentru pregătirea logisticienilor vor fi înfiinţate mai multe facultăţi de logistică, una dintre ele urmând să fie la Universitatea Ovidius din Constanţa. Printre soluţiile propuse Guvernului de către specialiştii prezenţi la eveniment se numără plata TVA la import prin decont pentru toate companiile, indiferent de valoarea importurilor, reprezentarea fiscală globală, oferirea de avantaje suplimentare pentru agenţii economici autorizaţi şi vămuirea mărfurilor în interiorul ţării.