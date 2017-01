Facultatea de Medicină - 18 ani de existenţă

Medici de renume din Constanţa şi studenţi s-au adunat, vineri, în sala Aula Magna a Universităţii “Ovidius” pentru a celebra cea de a XVIII-a aniversare a Facultăţii de Medicină. Conducerea instituţiei de învăţămînt a decis să păstreze tradiţia şi în acest an şi a organizat cea de a XVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice în cadrul căreia atît profesori, cît şi studenţi, susţin lucrări pe teme considerate de mare importanţă de medicina constănţeană. “Sesiunea de comunicări ştiinţifice este formată din patru secţiuni: Morfologie, Fiziologie, Medicină Internă şi Chirurgie. Iniţial, ne-am gîndit să nu organizăm această sesiune de comunicări acum, ci să o amînăm pînă în toamnă, cînd vom inaugura şi noul nostru sediu. Am decis însă să păstrăm tradiţia şi să ne amintim că, pe 2 aprilie 1990, a fost ţinut primul curs de medicină la noi la facultate”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Petre Bordei. Cei prezenţi la deschiderea sesiunii de comunicări care marchează şi aniversarea a 18 ani de cînd a fost înfiinţată instituţia de învăţămînt constănţeană şi-au adus aminte de lupta care s-a dus pentru ca Facultatea de Medicină să poată funcţiona. “Această facultate ar fi trebuit înfiinţată cu 25 de ani în urmă, odată cu cea din Craiova. Acest lucru nu s-a întîmplat decît mai tîrziu, în 1990. Era mare nevoie ca această facultate să fie înfiinţată la Constanţa. Aveam specialişti şi existau mulţi medici din diferite colţuri ale ţării care ar fi vrut să predea la această facultate. O facultate atrage întotdeauna modernizarea sistemului sanitar din judeţul respectiv. Cred că înfiinţarea facultăţii a însemnat, de fapt, revoluţia în medicina constănţeană”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase, prof. univ. dr. Sorin Rugină, unul dintre întemeietorii acestei facultăţi. Facultatea de Medicină Constanţa a reuşit să îşi facă un nume în rîndul facultăţilor din ţară şi de peste hotare. “Facultatea noastră a fost recunoscută de Ministerul de Învăţămînt din India. Acest lucru este foarte important deoarece din acel stat vin foarte mulţi studenţi care îşi plătesc studiile şi facultatea noastră are foarte mult de cîştigat. Pe lîngă acest fapt, după ce devin absolvenţi, studenţii pleacă şi profesează în diferite stat şi, implicit, duc mai departe renumele Facultăţii de Medicină din Constanţa. Pînă acum, doar două facultăţi au fost recunoscute, cea de la Constanţa şi Carol Davila de la Bucureşti”, a declarat prof. Bordei. Venind în întîmpinarea cererii din ce în ce mai mari, conducerea Facultăţii a suplimentat numărul de locuri fără taxe, ajungînd la 100. O altă noutate este aceea că noul sediu va fi dotat cu aparatură de ultimă oră. “Am fost la un congres în Franţa şi am stabilit relaţii cu Facultatea de Medicină din Lille. Este un succes pentru noi deoarece, în curînd, vom începe un schimb de studenţi şi de profesori, dar şi de programe de cercetare. Alături de mine a fost şi decanul Facultăţii de Stomatologie, prof. univ. dr. Corneliu Amariei”, a declarat prof. Bordei. Sesiunea de comunicări s-a încheiat sîmbătă, iar conducerea Facultăţii susţine că în toamnă va fi organizat un simpozion de o mai mare amploare, cu invitaţi de seamă din ţară şi de peste hotare.