Facultatea de Medicină Dentară, asaltată de absolvenţii de liceu!

• Conducerea facultăţii a declarat că numărul de candidaţi s-a dublat comparativ cu anul trecut

• La specialitatea Tehnică Dentară s-au înghesuit 26 de candidaţi pe un loc

• Examenul de admitere, extrem de dificil, a reuşit o triere atentă a candidaţilor

În acest an, Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, a avut un număr dublu de candidaţi, comparativ cu anul trecut. „Numărul de candidaţi admişi a fost tot de aproximativ 50, şi asta pentru că am dorit o creştere substanţială a calităţii viitorilor studenţi. Stomatologia face parte din domeniile reglementate sectorial de Comunitatea Europeană, reglementări care au condus la reducerea substanţială a celor admişi la facultăţile din Vest. Ei au în jur de 15 - 20 de admişi, într-un singur an”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Decanul a mai spus că a optat pentru calitate, astfel încît fiecare student să aibă asigurată baza didactică. Facultatea din Constanţa este printre puţinele din ţară care are dotări semnificative, fiecare student avînd cîte un scaun dentar pentru a face practică. Conducerea facultăţii a mai declarat că astfel s-a evitat şi supraîncărcarea Centrului social cu studenţi. „Este evident că trebuie să depăşim faza în care orice absolvent de liceu, care nu se pregăteşte, poate deveni student la medicină şi viitor doctor. Sîntem în al treilea an în care se observă o creştere evidentă a pregătirii studenţilor. Sîntem ajutaţi şi de faptul că selecţia studenţilor la studiile finanţate de stat se face anual, deci studentul este interesat pentru o situaţie şcolară cît mai bună”, susţine prof. univ. dr. Amariei. Reamintim că, din totalul de 99 de candidaţi, din care nouă au absentat, peste 40 de tineri au tratat în derîdere examenul de admitere, asta dacă luăm în calcul notele pe care ei au reuşit să le obţină. Ultima medie din acest an la Facultatea de Medicină Dentară a fost 2,53! În număr destul de mare, candidaţii respinşi au reuşit cu greu să obţină note de doi, trei şi patru. În extrema cealaltă, cea mai mare notă oţinută de un tînăr viitor medic dentist este de 9,82.

26 de candidaţi pe loc la specialitatea Tehnică Dentară

Şi la specialitatea Tehnică Dentară s-a putut observa o concurenţă extrem de importantă. Aici studiile durează doar trei ani, iar avantajul este că absolvenţii îşi găsesc în cel mai scurt timp de lucru. „Ţinînd cont de numărul mic de locuri finanţate de la bugetul de stat, am avut o concurenţă de 26 de tineri pe loc”, declară decanul facultăţii. O noutate pentru admiterea 2008, la Facultatea de Medicină Dentară, este introducerea specialităţii de Profilaxie dentară. „Se poate observa şi în continuare un interes scăzut pentru profesia de asistent, deoarece contribuţia în România este destul de mică, iar cei care vor să lucreze în străinătate caută locuri de muncă fără pregătire, în care trebuie să investească bani”, explică decanul. În opinia sa, cei care gîndesc în acest fel greşesc, pentru că şi în Occident un post într-un cabinet medical sau spital oferă siguranţa locului de muncă şi un cîştig de minim 1.200 de euro pe lună. „Este îmbucurător că la cele două specializări de asistent medical s-au înscris un număr dublu de candidaţi faţă de anul trecut”, spune decanul. Totodată, s-a putut observa că pregătiţi destul de bine au fost candidaţii care au optat pentru Asistenţă Dentară (cea mai mare notă obţinută a fost de 8,23, iar cea mai mică notă 7,33) şi Asistenţă de Profilaxie (cea mai mare notă 9,30, cea mai mică notă 6,05). Foarte bine pregătiţi au fost şi candidaţii la Tehnică Dentară, toţi cei 64 de tineri fiind promovaţi cu note de peste opt. “Considerăm admiterea din acest an o reuşită pentru că avem un număr mai mare de înscrişi, în condiţiile în care accentul a fost pus pe celelalte specialităţi”, completează decanul. Prof. univ. dr. Amariei s-a arătat încîntat şi de faptul că anul universitar 2008-2009 va debuta cu inauguarea clădirii Campusului Facultăţii de Medicină, „o mîndrie pe plan naţional”, dar şi cu renovarea completă a clădirii din Ilarie Voronca. Totodată, la capitolul realizări menţionăm şi inaugurarea Centrului Transfrontalier de Cercetări în Sănătatea Orodentară, dar şi cîştigarea unor noi granturi de cercetare.