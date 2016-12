Facultatea de Medicină Dentară, partener de seamă într-un proiect de amploare

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa este din nou apreciată, ea fiind aleasă ca partener de seamă într-un amplu proiect care vine în întâmpinarea necesităţilor în domeniul medicinii dentare. Nu de mult, Societatea Română de Ergonomie Dentară, împreună cu partenerii săi, printre care şi Universitatea „Ovidius Constanţa, a lansat proiectul „Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene” POSDRU/81/3.2/S/55651, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni”, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Implementat pe o perioadă de trei ani, el beneficiază de finanţare europeană prin Programul Operaţional de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii. Valoarea eligibilă este de 17.510.762 lei. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, profesor universitar la catedra de prevenţie şi management dentar, director de proiect în numeroase proiecte tip grand, dar şi cu mare experienţă în domeniu, fiind participant şi în alte proiecte ca membru sau coordonator ştiinţific, şi de această dată coordonator de proiect, are toate motivele să se mândrească, rezultatele obţinute, în timp, de către facultatea constănţeană fiind remarcabile. El a explicat că proiectul de faţă, propus spre implementare, are ca scop major alinierea practicilor din România, în ceea ce priveşte modul de lucru al specialiştilor din medicina dentară, la cele europene, prin crearea unor programe coerente şi eficiente de formare profesională a acestora. Menţionăm că proiectul îşi propune formarea în domeniul ergonomiei, prevenţiei şi a managementului performant, bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a personalului medical dentar, pentru sprijinirea implementării la nivel multiregional a unui model de lucru flexibil şi eficient, cu respectarea siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă, conform normelor europene, în vederea creşterii calităţii serviciilor de sănătate dentară. „Prin acest proiect se urmăreşte atingerea unor deziderate, date de normele UE, adoptate la nivel naţional, ce implică echipa dentară (medic stomatolog, asistent, tehnician dentar) şi ţin de asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă prin utilizarea de tehnologii moderne de informatică medicală. O consecinţă importantă va fi şi conformitatea actului medical, apreciată prin indici ai societăţilor de asigurări europene, ce va permite libera circulaţie a pacienţilor cu asigurare în spaţiul UE”, a declarat preşedintele Societăţii Române de Ergonomie Dentară (SRED), dr. Cristian Comes.

TREI FAZE. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa a explicat că în cadrul proiectului au fost identificate trei faze de acţiune. În prima are loc un proces de cercetare în domeniile de interes, pentru a identifica statusul curent al modalităţilor de lucru în medicina dentară din punct de vedere ergonomic şi managerial, ţinând cont de prevenirea transmiterii infecţiilor în cadrul fluxurilor de lucru, precum şi compararea nivelului practicii actuale la nivel naţional cu modalităţile curente de lucru în ţările europene. Pe baza acestor studii, experţii vor crea metodologii de formare şi perfecţionare a personalului medical dentar. În a doua fază se doreşte formarea unei echipe de o sută de formatori naţionali în domeniile de interes ale proiectului, o platformă e-learning, un portal adresat grupului ţintă, şi cinci centre experimentale de training adresate perfecţionării profesionale a categoriilor de specialişti din domeniul medical dentar cuprins în grupul ţintă. În a treia fază se vor desfăşura programe de training adresate personalului medical dentar cuprins în grupul ţintă al proiectului. „Consider că momentul este deosebit de bine ales pentru că, în criza globală în care suntem, întoarcerea la management reprezintă singura soluţie”, a explicat decanul.

ACTIVITĂŢI ALE PROIECTULUI. Printre activităţile proiectului menţionăm: cercetarea privind practicile curente de lucru din domeniul ergonomic şi prevenţiei dentare la toate nivelurile (manager din domeniul medicinii dentare, medic dentist, asistent şi tehnician dentar); cercetarea privind practicile curente din domeniu ergonomiei şi prevenţiei pe cinci regiuni de dezvoltare; elaborarea de metodologii şi programe de training în ergomanagemet pentru personalul medical dentar (manageri din domeniul medical dentar, medic dentist, asistentă şi tehnician); construirea programelor de training adresate personalului medical dentar în domeniul ergonomiei şi prevenţiei (medic dentist, asistent dentar şi tehnician dentar), precum şi managerilor din domeniul medical dentar în management performant etc..