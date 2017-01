Facultatea de Medicină Dentară se separă de cea de Farmacie

În 2002 a fost înfiinţată în cadrul Universităţii “Ovidius” Facultatea de Farmacie şi Medicină Dentară. După cinci ani, cele două specializări au devenit de sine stătătoare şi dintr-o facultate, au rezultat două. “Doresc acest lucru de cinci ani. Mi se pare un lucru firesc din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că numărul de studenţi a crescut la ambele specializări, atît la Farmacie, cît şi la Stomatologie. Astfel, cele două pot funcţiona independent. Asocierea celor două specializări a fost realizată numai în ceea ce priveşte managementul pentru că domeniile sînt diferite. Concurenţa acerbă la Facultatea de Farmacie arată că facultatea are potenţial deosebit de dezvoltare. În ultimul an am obţinut titluri înalte pentru cadrele didactice”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof.univ.dr. Corneliu Amariei. Prin separarea celor două specializări, la Constanţa, vor exista trei facultăţi în domeniul sanitar. “Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie ajută la structurarea învăţămîntului medical tomitan. Pe lîngă cele trei facultăţi, în Constanţa funcţionează 10 specializări, cum ar fi colegiul de moaşe, balneofiziochinetoterapie, asistenti generalişti, asistenţi de laborator, asistenţi de farmacie, asistenţi de igienă dentară şi tehnică dentară”, a declarat dr. Amariei. Decanul noii Facultăţi de Farmacie va fi ales peste trei luni.