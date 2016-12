Facultatea de Teologie din Constanța are un nou decan interimar

16:19:02 / 02 Noiembrie 2016

da,dar dreptatea are capul spart

si toti sunt ,,doctori''care vor adauga la portofel un inca un 15% pentru titlul ,o marire de salariu ,o meditatie,o,, restanta''onorata si ...numarul studentilor scade.Cei care termina facultatea umplu randurile somerilor .In occident odata cu venirea refugiatilor s-a ieftinit si forta de munca.Acum sa ne ierte ce-L de sus.daca un popa canta fals,isi pierde enoriasii si tot odata si darurile .Dar daca un inginer greseste niste ,,calculele''la constructia unui pod,bloc,autostrada,e mai complicat ca pierderile sunt mai mari.Ce ar fi daca lucrarile de doctorat sa fie stabilite in functie de necesitati de catre un departament al Dezvoltarii .Si ca o sugestie;un proiect de autostrada Bucuresti Brasov,Reparare podului de la Agigea,revitalizarea CFR,etc.Nu am retinut,doamna Petrescu cannd a proiectat Casa Poporului avea titlu de doctor sau si la luat dupa?