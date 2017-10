Făgădău a căzut la pace cu Polaris, dar locuitorii tot vor avea de suferit

Consilierii locali din Constanța au revenit la sentimente mai bune și au căzut la pace în privința datoriilor pe care municipalitatea le are la firma de salubrizare Polaris M Holding. Ei au aprobat marți, 3 octombrie, proiectul de hotărâre prin care își exprimă acordul ca Primăria să plătească 63 de milioane de lei (14 milioane euro), sumă datorată către Polaris. În urma exprimării acestui acord, firma de salubrizare se va angaja să renunțe la penalitățile de întârziere de 413 milioane de lei (91 de milioane de euro), pe care Primăria era obligată să le achite în urma unei sentințe judecătorești. Cei 63 de milioane de lei reprezintă ajustarea tarifelor de salubrizare începând cu anul 2012 și vor fi achitați din bugetul local. Deși această decizie ar trebui să fie considerată îmbucurătoare, constănțenii vor avea de suferit. Primarul Decebal Făgădău a explicat că această sumă va fi plătită în mod eșalonat, lunar, timp de doi ani. Asta înseamnă că, inevitabil, taxa de salubrizare va fi majorată. Deocamdată nu se știe când și cu cât.

BOMBA A FOST DEZAMORSATĂ

Amintim că acest proiect de hotărâre a fost supus votului și la sfârșitul săptămânii trecute, însă a fost respins, după ce zece aleşi ai PNL plus un independent s-au abținut de la vot, iar trei consilieri ai PMP au votat „împotrivă“. Asta a adus municipalitatea în pragul executării silite pentru suma de 500 de milioane de lei, ce reprezintă mai mult de jumătate din bugetul local al Constanței. La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții PNL și-au motivat decizia de abținere în mod public. „PNL s-a abținut pentru că un vot împotriva acestui proiect de hotărâre era unul care îndatora constănțenii peste orice limită. Crea o situație fără precedent, din punct de vedere bugetar. Condamna Constanța la subdezvoltare, omora servicii publice. Un vot pentru acest proiect era unul de ilegalitate, pentru că proiectul de vineri nu aducea la îndeplinire dispozitivul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile din 2012”, a declarat președintele organizației județene Constanța a PNL, Bogdan Huțucă.

DATORII VECHI DE PATRU ANI

Problema datoriilor pe care Primăria Constanța le are către Polaris M Holding a ieșit la lumină în aprilie, când instanța a decis ca municipalitatea să plătească suma de 63 de milioane de lei plus penalități de 413 milioane de lei, ce reprezintă ajustarea tarifelor din 2012. Mai precis, din acel an, municipalitatea a refuzat să ţină cont de inflaţie la calculul pentru salubrizare, fapt pentru care Polaris s-a adresat instanţelor de judecată și a obținut câștig de cauză pentru suma exorbitantă de 91 milioane de euro de la Primăria Constanța. Între timp, s-a discutat de un acord între administratorul Polaris, Eduard Martin, și primarul Decebal Făgădău, pentru suma de 63 milioane de lei. Singura condiție era ca proiectul de hotărâre care stabilea acest acord să fie aprobat în CLM.