09:50:24 / 18 Ianuarie 2016

Pentru GIGI

Gigi,esti mancator de ....la PSD? Ti-e frica ca pierzi cascavalu'? S-a saturat lumea de psd,de pomanageala pt pensionari,de hotiile voastre cu pretul gigacaloriei ,cu compensatiile pentru incalzire aberant de mari,cu incurajatul statului degeaba pe banii restului de contribuabili care muncesc si platesc integral toate darile si intretinerea,de mizeria de oras pe care ati facut-o,de escrocheriile voastre cu datul de terenuri pr blocuri noi in spatiile verzi atat de utile unui oras,etc etc. Nu meritati sa mai conduceti acest oras.Datorita PSD-ului si lui Mazare(cu urmasii lui :Fagadau&CO) orasul asta nu are investitii. Toti au fugit ca dracu de tamaie cand escrocul de Mazare le-a cerut spaga. Pacat ce este un oras port.Un oras port trebuia sa arate altfel si sa aiba alta dezvoltare si alte oportunitati. Mergeti la plimbare sau dispareti in negura istoriei!