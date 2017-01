Făgădău: „Solicit conducerii CET Palas să prezinte de urgență scuze constănțenilor”

Constănțenii care se încălzesc în sistem centralizat au fost nevoiți să stea în frig în cursul zilei de marți, 29 decembrie, după ce Electrocentrale Constanța SA (CET Palas) a întrerupt furnizarea agentului termic, din cauza unei avarii. Dacă inițial a fost anunțată o întrerupere de câteva ore ( 08.00 - 17.00) a agentului termic, ulterior, întreruperea a fost prelungită până la ora 23.00. Din această cauză, RADET Constanța s-a aflat în imposibilitatea de a furniza apă caldă și căldură constănțenilor până spre dimineața zilei de 30 decembrie. Ca urmare a acestei situații, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, că întreaga responsabilitate revine CET Palas. „Având în vedere faptul că în prima zi cu temperaturi negative Electrocentrale Constanța SA a oprit furnizarea căldurii către constănțeni cu mult peste intervalul anunțat, fac următoarele precizări:

- în 28 decembrie, ora 17:21, am fost anunțat că CET Palas înregistrează o avarie și că va întrerupe total (în tot municipiul Constanța) livrarea agentului termic în 29 decembrie în intervalul orar 8:00 - 17:00;

- în 29 decembrie, ora 17:00, am fost anunțat telefonic că livrarea agentului termic va începe la ora 19:00;

- în realitate, furnizarea agentului termic a început gradual abia în jurul orei 23:00;

- punctele termice ale RADET Constanța erau pregătite corespunzător și au reluat imediat distribuția căldurii către constănțeni;

- sistemul a funcționat la parametri optimi abia în jurul orei 3:00 dimineața (30 decembrie);

- am fost în contact permanent cu conducerea RADET Constanța, chiar dacă Electrocentrale Constanța S.A. nu a mai răspuns apelurilor noastre.

Primarul interimar al Constanței a declarat că, în condițiile în care municipalitatea și constănțenii au făcut eforturi fără precedent pentru a plăti în avans sume substanțiale, tocmai pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu energie termică, este inacceptabil ca întreg orașul să stea în frig, pentru că cineva nu și-a făcut treaba. „Este insultătoare pentru constănțeni lipsa totală de comunicare din partea CET Palas. Electrocentrale Constanța SA are nu doar condițiile, ci și obligația legală să furnizeze neîntrerupt agent termic, precum și datoria de a se asigura, anterior sezonului rece, că instalațiile funcționează și sunt pregătite în permanență. Solicit conducerii CET Palas să prezinte de urgență scuze constănțenilor și să ia toate măsurile pentru ca asemenea situații să nu se mai repete! Am solicitat Ministerului Energiei să facă o analiză rapidă și serioasă a activității Electrocentrale Constanța SA și am informat Instituția Prefectului asupra situației create. Îmi cer scuze tuturor celor ce și-au petrecut aproape o zi în frig și îi asigur că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a avea căldură în case”, a afirmat Decebal Făgădău.

UPDATE:

Referitor la adresa transmisă de primarul interimar, Decebal Făgădău, către Ministrul Energiei prin care a solicitat o analiză a activității Electrocentrale Constanța SA, reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Constantin Ion, susţine că va aştepta concluziile ministerului şi va furniza toate detaliile necesare pentru ca acestea să fie cât mai rapide.

Prefectul judeţului Constanţa, Ion Constantin spune că în viitor comunicarea dintre autorităţi şi cetăţeni ar trebui să fie îmbunătățită.

În altă ordine de idei, întrebat despre situația de marți, directorul tehnic de producție al CET Palas, Dumitru Tamaș, a declarat pentru Telegraf că societatea Electrocentrale Constanța SA va oferi un punct de vedere oficial printr-un comunicat de presă în cursul zilei de miercuri.