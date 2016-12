Faith Evans, pusă sub acuzaţie

Cântăreaţa R&B Faith Evans a fost pusă sub acuzaţie pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului, după ce, luna trecută, a fost arestată din acest motiv la Los Angeles. Procuratura din Los Angeles a formulat, la adresa vedetei, două capete de acuzare privind conducerea automobilului sub influenţa alcoolului. Dacă va fi găsită vinovată, cântăreaţa ar putea petrece şase luni la închisoare. Luna trecută, Faith Evans a fost arestată de poliţia din Los Angeles pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului. Faith Evans a fost reţinută pentru câteva ore şi a fost eliberată pe cauţiune. Totodată, automobilul cântăreţei a fost reţinut de autorităţi.

Celebra cântăreaţă este văduva rapperului Christopher Wallace, cunoscut sub numele de scenă Notorious B.I.G, care a murit în martie 1997. Faith Evans a câştigat un premiu Grammy în anul 1998, pentru piesa „I\'ll Be Missing You”, interpretată în duet cu P. Diddy. Un reality show inspirat din viaţa artistei este în curs de pregătire, iar noul ei album va fi lansat în luna octombrie