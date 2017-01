Faith No More se reuneşte pentru un turneu european

Membrii trupei rock care s-a destrămat în 1998 au anunţat că se vor reuni pentru o serie de concerte care vor fi susţinute anul acesta, în cadrul unor festivaluri europene. Pînă în prezent, trupa nu a anunţat niciun concert pe teritoriul nord-american. Aşa cum presa americană a anunţat anterior, doar solistul trupei, Mike Patton şi Rahzel, un muzician cu care solistul colaborează frecvent, vor concerta la Coachella Valley Music & Art Festival din California, în luna aprilie, în ciuda speculaţiilor privind participarea tuturor membrilor grupului Faith No More la acest eveniment. Nu au fost anunţate, deocamdată, nici componenţa trupei, nici datele şi festivalurile la care grupul va susţine concertele. Ştirea despre reunirea trupei Faith No More coincide cu participarea lui Mike Patton, pentru prima oară în carieră, la realizarea coloanei sonore a unui film – ”Crank 2: High Voltage”, care va fi lansat pe 17 aprilie. Între timp, Mike Patton şi DJ Rahzel au lucrat la un album care încă nu a fost lansat pe piaţă.

Faith No More este o trupă americană de metal alternativ, înfiinţată în San Francisco, activă pe scena muzicală între anii 1982 şi 1998. Stilul Faith No More combină elemente de heavy metal, funk, punk rock, rock progresiv, hip hop, hardcore punk, trash metal şi jazz, aceasta fiind considerată una dintre trupele care au influenţat muzica rock în anii \'80-\'90. Cea mai cunoscută piesă a trupei este ”Epic2”, care a ajuns pe locul al nouălea în clasamentul Hot 100, în 1990.