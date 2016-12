Faithless concertează în România

Organizatorii B’estfest au luat decizia de a amâna ediţia de anul acesta a festivalului. Motivul invocat de aceştia este pus pe seama perioadei de recesiune ce afectează încă numeroase ramuri ale economiei globale. „B’estfest a crescut an de an şi un eveniment de această talie necesită costuri enorme, care într-o piaţă afectată de restrângerea bugetelor de marketing şi advertising nu pot fi susţinute exclusiv din vânzarea de bilete. Am obişnuit publicul cu o anumită noţiune a ceea ce înseamnă un festival non-liniar de minim trei zile, cu mai multe scene, peste 30 de artişti şi diferite alte atracţii. Anul acesta, conceptul de B’estfest nu ar putea avea loc în aceleaşi condiţii, prin urmare, am preferat să amânăm cea de-a patra ediţie, aşa cum de altfel şi festivaluri internaţionale precum Glastonbury, Leeds/Reading, Pukkelpop sau Melt! au făcut de-a lungul timpului”, a declarat Laura Coroianu, reprezentant CEO Emagic.

Aceasta a precizat că show-ul deja anunţat al trupei Faithless nu va fi anulat, urmând ca evenimentul să se desfăşoare la data stabilită, pe 16 iulie, însă, sub un alt concept. Mai multe detalii despre locaţia şi comercializarea biletelor la acest concert urmează să fie făcute publice în perioada următoare.